Kozáčik: Spartě se nedařilo, ale zvedla se. Věří, že Plzeň šlágr zvládne

Zápas Sparty s Plzní je jednou z hlavních událostí prvoligového podzimu, ačkoli oba celky mají naprosto odlišnou formu. Zatímco Viktoria září a vyhrála všech devět zápasů, Pražané jsou pátí a zoufalé výkony střídají s rozpačitými.

„I když se jim výsledkově nedařilo, tak se teď zvedli a my k tomu musíme přistoupit zodpovědně,“ myslí si Kozáčik. „Mají velice kvalitní kádr a hrozně kvalitní hráče.“

Slovenský brankář má proti týmu italského kouče Andrey Stramaccioniho velmi dobrou bilanci. V dresu Plzně proti nejúspěšnějšímu klubu tuzemské historie nastoupil devětkrát a v šesti případech odcházel ze hřiště jako vítěz.

Dokonce šestkrát udržel čisté konto. Mimochodem, když ve Spartě mezi léty 2007 a 2010 působil, proti svému současnému zaměstnavateli nehrál. Možná i proto nepřikládá angažmá na Letné před vzájemným soubojem velkou váhu. „Člověk si vybaví, že tam působil, ale že bych to bral specificky, to ne,“ uvedl.

Jinak se Kozáčik na tradičně vypjatý souboj se Spartou těší a doufá, že se Plzni podaří odčinit dubnovou porážku 0:2, která pět kol před koncem ligy prakticky přihrála titul Slavii. Navzdory tomu, že oba celky dělila na druhém a třetím místě třináctibodová propast. Nyní je rozdíl podobný - Viktoria má 27 bodů, Sparta 15.

„Ukazuje to, že zápasy tak jednoduché nejsou, někdy rozhoduje jedna šance. Věřím, že tentokrát to zvládneme my a uspějeme tam,“ řekl Kozáčik. „Věřím, že jsme si v reprezentační pauze dokázali odpočinout a zároveň se na to dobře připravit.“

Plzeňští v zápase, který se většinou odehrává před bouřlivou kulisou, spoléhají na podporu fanoušků: „Zatímco doma je skoro pořád vyprodáno, tak i venku je podpora velká. Vždycky nám to v utkání pomůže,“ uvedl Kozáčik.

Šlágr desátého ligového kola se hraje v neděli 15. října od 18 hodin. Prodlouží Plzeň vítěznou sérii, nebo se probere mátožný soubor kouče Stramaccioniho? Server iDNES.cz vám utkání přinese v podrobném on-line přenosu.