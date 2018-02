Video opět jen na Spartě. Pořád je to u nás trochu exotika, říká šéf ligy

Během jara by pak video mělo figurovat vždy alespoň na jednom utkání každého kola, čili nejméně na čtrnácti zápasech. Projekt vstupuje do finální fáze testování.

„Zatím musíme vycházet jen z přenosů O 2 TV Sport, protože odpovídající přenosový vůz je v republice jediný. Zároveň ale pracujeme na vlastním technickém řešení, abychom mohli v závěru soutěže obsloužit i zápasy, které O 2 nevysílá,“ řekl Dušan Svoboda, předseda Ligové fotbalové asociace.

Z prvního fotbalového víkendu jara sice sportovní kanál O 2 přenáší kromě Sparty také sobotní utkání Bohemians s Brnem, lize ale chybí nezbytné povolení od FIFA a IFAB, mezinárodní pravidlové komise. Bez něj zápas videorozhodčím obsadit nemůže.

Silent check, šedá zóna. Co se řeší při zavedení videa ve fotbale Jak, kdy a proč vstupuje videorozhodčí do zápasu

„Řídíme se podle kritérií, která FIFA s IFAB v poslední době zpřísnila,“ vysvětluje Roman Hrubeš, šéfinstruktor českých videorozhodčích. „S blížícím se březnem, kdy se bude rozhodovat na výročním zasedání FIFA o prospěšnosti a dalším vývoji videa ve fotbale, nechtějí, aby docházelo k přehmatům, které by na celý projekt mohly vrhnout negativní světlo.“

Právě on byl v prosinci jako hlavní muž u videa při zápase Sparty s Mladou Boleslaví, který jako první v Česku využil technologii v on-line režimu. V zimě testování pokračovalo v sedmi zápasech Tipsport ligy a rovněž v přátelských duelech Beroun - Přední Kopanina a Bohemians - Ružomberok. „V našich podmínkách jsme ušli velký kus cesty, ale velký kus zůstává pořád před námi. Není to jednoduché, ale nejsme na tom špatně,“ myslí si Hrubeš.

Toho u videa v neděli vystřídá rozhodčí Radek Příhoda, jako hlavní sudí bude utkání Sparty s Libercem řídit Petr Ardeleanu.

Půjde o zápas, který vysílá televizní stanice O 2 TV Sport, jež má při výběru přímých přenosů právo první volby. Koho dávala na podzim? Devětkrát Spartu, osmkrát Slavii a jen dvakrát vedoucí Plzeň, navíc právě v duelech s pražskými „S“.

Nebudou teď kluby požadovat, aby byly zápasy s videorozhodčím rozděleny rovnoměrně? „Nemyslím si. Spíš cítím, že na celý ten projekt pořád nahlížejí jako na nějakou exotickou novinku, ještě si to osahávají,“ říká Svoboda.



Roman Hrubeš během on-line testu videorozhodčího při utkání Sparta vs. Mladá Boleslav

„Ale do výběru přenosů já mluvit nemůžu. Je ovšem logické, že si O 2 vybere ty nejexponovanější zápasy, kde jde o nejvíc: o titul, o druhé místo zajišťující Ligu mistrů. Zkrátka ty, kde bude největší koncentrace zájmu. Budou to nejsložitější a nejsledovanější utkání,“ doplňuje.

Přesto je podle něj důležité, aby do léta v lize videorozhodčí fungoval alespoň na dvou zápasech každého kola. Půjde vždy o televizní duely, ať už na O 2 či České televizi. Přímé přenosy sázkových kanceláří totiž kvůli malému počtu kamer technicky nestačí. „Proto se snažíme zajistit jakýsi sekundární přenosový vůz, který by mohl určité zápasy obsloužit,“ dodává Svoboda.

Nebude to jako v Německu nebo Anglii, kde se obrázky ze všech snímaných zápasů, na nichž je videorozhodčí, posílají do velkých centrál v Kolíně nad Rýnem, respektive Londýně. Taková varianta je příliš nákladná, v českých podmínkách nereálná.

„Samozřejmě, že by to bylo super, že bychom si to přáli... ale viděli jste, jak teď ta nákladní raketa od Elona Muska vynesla Teslu, která pak kroužila po orbitu? No, tak asi tak daleko jsme,“ usmál se.

Přesto je cílem Ligové fotbalové asociace, aby během dvou tří let figuroval videorozhodčí na všech osmi zápasech každého kola.