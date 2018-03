Cítím, že jsme v Plzni mohli zvítězit, tvrdí liberecký trenér Holoubek

Holoubka mrzí i obdržený gól po neodpískaném ofsajdu, řešením by podle něj bylo video na všech zápasech.

V Plzni jste uhráli cenný bod. Jak jste s výsledkem a průběhem utkání spokojený?

Vnitřně cítím, že bod je v tomhle případě málo. Myslím si, že jsme měli na to, abychom vyhráli. Byly tam z naší strany zajímavé pasáže hry, ze kterých jsme mohli vytěžit víc. Mrzí mě ten druhý inkasovaný gól. Srovnali jsme a za pár minut soupeř opět vedl. Hodně se to teď ve mně pere. Cítil jsem z týmu, že jsme tady mohli zvítězit. Samozřejmě ale respektuju sílu Plzně, jejího domácího prostředí a výborného trenéra Vrbu.

Vyslali jste 27 střeleckých pokusů, což je neobvykle vysoké číslo. Byla častá střelba taktickým záměrem?

Záměr střílet je. Otázkou zůstává, z jakých prostorů střílíte a jak efektivně. Když slyším tohle číslo, tak je to hezké, znovu však říkám, že když vystřelíte sedmadvacetkrát za vápnem, tak z toho dáte možná jeden gól. Někdy ani to ne. Svědčí to o tom, že jsme byli hodně u míče a branku soupeře jsme ohrožovali.

Druhý gól Plzně padl po neodpískaném ofsajdu. Použil jste to třeba jako motivační prvek při poločasové poradě?

Nás ošemetné situace v poslední době provázejí hodně. Pojďme dát do fotbalu video, pojďme tomu dát pár vteřin a ty akce si prohlédnout. Je škoda, že tady video nebylo k dispozici. Třeba by to byl moment, který by nám pomohl k vítězství a třem bodům. Věděli jsme hned, že to ofsajd byl. Informace se k vám dostanou. Hráči byli smutní, ale my podobné věci jako motivaci nepoužíváme, protože to kluky odvádí od práce, kterou mají na hřišti. Pokud rozhodčí situaci špatně vyhodnotí, nemělo by se to tahat do kabiny. Zaměřujeme se jen na náš výkon a strategii.

Matěj Pulkrab dal ve třech ligových zápasech na jaře čtyři góly. Co říkáte na jeho formu?

V rozhovoru pro televizi jsem dostal otázku, jestli je pro mě Pulkrab útočník číslo jedna. Tak já odpovídám, že my jiného útočníka v podstatě nemáme. Měl výborné přípravné období, dával do tréninku všechno a teď se mu to vrací. Navíc je zraněný Graiciar, který by byl pro něj konkurencí. Pulkraba znám od dorostu, jsem s ním provázaný už řádku let a vím, co v něm je. Takže mě to ani tak nepřekvapuje.

Jak je pro vás důležité, že i přes obtížný los, který jste v úvodu jarní části měli, se stále držíte na pohárové příčce?

Los jsme měli opravdu těžký. Když si to zpětně promítnu, tak mě mrzí, že bodů nemáme ještě víc. Je to škoda. Jsme ofenzivní tým, chceme dávat hodně gólů. Myslím, že i tohle utkání bylo pro diváka skvělé. Pro trenéry trošku horší. Teď nás zase čekají jiné typy zápasů. Budeme jako favorité hrát do plných obran, to je vždycky těžší. Musíme se připravit na jiný způsob hry.

Po podzimu Plzeň tabulce jasně vládla, ale úvod jara jí nevyšel. Jak vidíte boj o titul?

My samozřejmě chceme, aby to bylo zajímavé až do konce. Domnívám se ale, že Plzeň zabere, udělá vítěznou sérii a zbytku úplně odskočí. To je můj subjektivní pocit.