ZÁPISNÍK: Porazili dva nejsilnější, klidní však v Jihlavě být nemohou

Nejprve v domácím prostředí přivítala ambiciózní pražskou Slavii, jež se může opřít o zdánlivě nevyčerpatelný kapitál čínského majitele. A po duelu s úřadujícím mistrem musela jihlavská Vysočina zamířit do Plzně.

Na hřiště klubu, který v aktuálním ligovém ročníku klopýtl dosud jen dvakrát (kdy ztratil body za remízy v Teplicích a Olomouci) a před soubojem s Jihlavou tabulku vedl s luxusním čtrnáctibodovým náskokem.

Na myšlenku, že by tým nového kouče Martina Svědíka mohl bitvy proti superfavoritům zvládnout se ctí, mě poprvé přivedl dnes už exjihlavský obránce Antonín Rosa. „Konkrétně k těm dvěma zápasům: minimálně ten první může být pro Jihlavu odrazový můstek pro záchranu,“ tvrdil už začátkem ledna muž, jenž v jednatřiceti letech ukončil profesionální kariéru.

„Na vlastní kůži jsem zažil, že v domácím prostředí se nám proti silnému soupeři hraje vždy lépe než s týmem naší úrovně,“ vykládal Rosa. Člověku hned naskočila vzpomínka na loňský duben, kdy už všemi odepsaná Vysočina s tehdy novým hlavním koučem Josefem Jinochem v domácím prostředí nečekaně porazila 1:0 pražskou Spartu.

A rozjela stíhací jízdu, která ji nakonec přinesla vytoužené udržení se v lize. „Zvládlo se něco, co nikdo nečekal,“ připouští Rosa. „Přál bych si, aby tohle bylo něco podobného. Opravdu zlomový moment.“

Sportovním manažer jihlavského klubu Josefem Jinochem strach neměl, naopak si los pochvaloval. „Jsem z toho nadšený. Myslím, že nic lepšího nás nemohlo potkat,“ komentoval zkušený jihlavský funkcionář náročný start do odvetné části sezony.

„Věřím, že oba velkokluby budeme schopní potrápit. A pevně doufám, že si z těch dvou zápasů nějaké body odneseme. Jak doma, tak venku.“ Moment! Opravdu Jinoch mluvil o tom, že z duelů se Slavií i Plzní Jihlava získá body?!

„Všechny zápasy s horní pětkou jsou těmi nejlepšími, které můžete hrát,“ míní Jinoch. „Je to obrovská motivace. A nejen pro Jihlavu! To je otázka všech klubů, které nastupují proti pohárovým účastníkům.“

Sázka na nerozehranost

Na oba duely, v nichž mohla Jihlava jen získat, se těšil i trenér Svědík. „Myslím, že proti těmto týmům je lepší nastoupit zkraje sezony, kdy ještě nebudou optimálně rozehrané,“ tvrdil na předsezonní tiskovce.

„Do Slavie přišel nový trenér, Plzeň má zase náročnou kolizi ligy s Evropskou ligou. Všichni víme, kdo v nadcházejících utkáních bude muset plnit úlohu favorita a bude pod psychickým tlakem. I to by nám třeba mohlo hrát do karet,“ očekával Svědík.

S trochou nadsázky se dá říct, že Jihlavě pomohlo také počasí. Kdo jiný než celek z „drsné“ Vysočiny by měl těžit z toho, že jeden zápas se hraje ve vytrvalém sněžení a druhý za nepříjemného mrazu...

Oba ostře sledované duely Jihlava zvládla na výbornou a v podobném duchu – brzy se dostala do vedení, které dokázala udržet až do konce. Za vítězství 1:0 tak brala v obou případech tři body.

„Samozřejmě, je to krásné. Tohle asi nikdo nečekal, ale je to tak,“ pochvaluje si stoper Petr Tlustý. „Nic to ale nemění na tom, že bodů máme pořád málo a musíme dál bojovat. Potřebujeme je sbírat pravidelně, každý je pro nás velmi důležitý.“ Zatímco domácí výhra nad Slavií se dala označit za překvapivou, tři body přivezené ze západu Čech jsou jednoznačně šokem!

Dalších dvanáct duelů

Zvlášť s přihlédnutím k tomu, že Jihlava v této sezoně v úvodních osmi venkovních zápasech neuhrála ani bod. A v předchozí sezoně z patnácti duelů na hřištích soupeřů vyhrála jediný – ve Zlíně.

Minimálně sázející to ale viděli trochu jinak. Hned po zápase zaplavily sociální sítě fotky úspěšných tiketů, na kterých při kurzu 22:1 a vsazené stokoruně brali skvělé výhry. Aktuální situace by vybízela k euforii. Vždyť Jihlava porazila dva nejsilnější celky v lize. Jenže...

„Myslím, že nemůžeme být nějak nahoře,“ uvědomuje si Tlustý. „To, že jsme teď vyhráli dva zápasy, stále nic neznamená. Pořád na tom nejsme dobře, ještě jsme se nezachránili. Jaro bude dlouhé a nesmírně těžké,“ uvědomuje si služebně nejstarší hráč Jihlavy.

„Doufám, že neusneme na růžích,“ varuje Svědík. „Teď jsme se odrazili za záchranou, ale před námi je ještě dalších 12 nesmírně těžkých zápasů.“

Ten nejbližší sehraje Jihlava už tuto sobotu, kdy před vlastními fanoušky přivítá Teplice.