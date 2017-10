Měli jsme dát víc gólů, řekl Šilhavý po výhře. Příště bude fandit Spartě

„Myslím, že skóre mohlo být vyšší vzhledem k šancím a převaze, kterou jsme měli. V prvním poločase jsme chtěli na Brno vlétnout, byli jsme hodně aktivní a měli šance, takže to klaplo. Až na to jejich proměňování,“ připomněl trenér trápení Slavie. Tým uklidnil gólem do šatny Tomáš Necid, který po přestávce přidal i druhý zásah a potvrdil skvělou formu.

„V momentě, kdy jsme dali druhý gól, tak už nebylo co řešit. Fanouškům jsme zůstali dlužni, měli jsme dát víc gólů. Aniž bych chtěl podceňovat soupeře, tak šance na to byly veliké,“ dodal Šilhavý.

Tomáš Necid vstřelil pátý gól v osmi zápasech, co říkáte na jeho bilanci? Očekával jste, že se tak rychle dokáže prosadit?

Tomáše známe dlouho, ví se o něm, že je kanonýr, že umí dávat góly. V zahraničí se poslední dobou potýkal se zraněními, nehrál tolik. Zato teď má prostoru dost a střeleckou formu a kvalitu jen potvrzuje.

Necid nastoupil kvůli zranění Milana Škody, jak to s ním vypadá?

Milan si ze Zlína přivezl zranění, bohužel v Astaně dostal ránu do toho místa na boku, má tam nějaký velký hematom. Usoudili jsme po dohodě s ním, že ani nepojede reprezentovat.

Co byste řekl na to, že by na reprezentační sraz jel Necid místo Škody?

Kdybych si mohl vybrat, tak jako trenér Slavie bych byl nejradši, kdyby hráči zůstali tady a připravovali se s námi. Odjede nám jich asi deset. To není úplně ideální na přípravu, ale prostě to tak je. Necku bych doporučil, jestli potřebují kanonýra, tak je tady.

Výkony Josefa Hušbauera jdou nahoru, vidíte ho jako lídra týmu?

Je lídr týmu, je kapitán, když nehraje Milan. Zhostil se toho velmi dobře, byť hrál o patro níž, na pozici šestky. Je po nemoci, měl virózu a obávali jsme se, jestli vydrží celý zápas. A on to zvládl s přehledem. Byl motorem, byl za všemi akcemi. Jenom dobře, že má formu, do reprezentace je nominovaný po právu.

Je lídrem i v kabině?

Charakterem není bouřlivák, který by verbálně někoho ovlivňoval. Kluky ovlivňuje výkonem na hřišti. V kabině neřve, ale schopnosti ukazuje na hřišti.

Halil Altintop předvedl možná svůj nejlepší výkon v dresu Slavie, vidíte to stejně?

Souhlasím. Jenom škoda, že měl tři tutovky a aspoň jednou mu to tam nespadlo, zasloužil by si výkon korunovat gólem. Zahrál velice dobře.

Danny, který nastoupil po zranění, je plně fit?

Kdyby nebyl stoprocentní, tak ho do zápasu nedáváme. Už jsme jeho nasazení zvažovali v Astaně, ale rozhodli jsme se neriskovat na umělé trávě. Byli jsme dohodnutí, že nyní půjde od začátku. Zvládl to a po zápase si nestěžoval na zdravotní problémy.

S cestováním z Astany jste se vypořádali solidně, jak se vám povedlo s tím vyrovnat?

Třeba na Ngadeuovi bylo v závěru vidět, že je docela dost unavený. Nebylo jednoduché se s tím vyrovnat. Přijeli jsme v pátek ráno, v sobotu byl předzápasový trénink, další den zápas. Hráči to zvládli dobře a věřím tomu, že to půjde dobře dál.

Neprohráli jste už pětatřicet zápasů v řadě, jak to prožíváte?

Momentálně to moc neprožívám. Bylo by dobré, kdybychom dál vyhrávali a prodlužovali rekord.

Plzeň, vedoucí tým ligy, má na vás osmibodový náskok. Po reprezentační přestávce hraje se Spartou. Budete rivalovi nezvykle fandit?

Budeme fandit Spartě, máte pravdu. Plzeň jede na vlně, vyhrává, ale po té pauze to pro ně na Spartě těžké utkání.

Jak těžké je dohánět takový náskok?

Ztížili jsme si situaci tím, že jsme čtyřikrát venku nevyhráli. Plzeň, která neztrácí, nám tím pádem utekla. Ale ve tříbodovém systému je to hned, třeba jednou prohraje, pak i s námi ve vzájemném zápase a ztráta se zmenší. Je to aktuálně hodně, ale není nemožné to smazat. Nicméně jsou ve velké výhodě.