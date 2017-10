Gól byl jen otázka času, řekl střelec Necid. Věří v návrat do reprezentace

Necidovi návrat do klubu, v němž vyrůstal, vyloženě sedl. Ke trefám z Evropské ligy a národního poháru přidal i dva zásahy v nejvyšší soutěži, oba hlavou.

„U prvního jsem uklidil centr, u druhého bylo důležité dobře trefit balon, měl jsem odkrytý kousek brány,“ popisoval góly.

Vzhledem ke své formě a nucené absenci Škody na srazu národního týmu (více zde) je Tomáš Necid vážným kandidátem na reprezentační dres. „Kdyby zavolal trenér Jarolím, tak bych byl rád, to je jasné,“ nezastírá útočník s aktuální bilancí sedm utkání, pět branek.

„Dominovali jsme celý zápas a byla jen otázka času, kdy dáme gól. Měli jsme spoustu příležitostí v prvním i druhém poločase. Dali jsme jen dvě branky, ale i takový fotbal je. Hlavně, že máme tři body,“ pravil Necid po utkání s Brnem.

Brankář Halouska chytil hodně šancí, byli jste za stavu 0:0 trochu nervózní s blížícím se poločasem?

Ne, nebyli. Ten gól byl vážně jen otázkou času. Trefovali jsme gólmana, nebo to šlo vedle. Branka nás uklidnila a ve druhém poločase jsme kontrolovali hru.

Proti Brnu jste měli dohromady devatenáct střel, deset na bránu, devět mimo. Nemrzí vás, že takové utkání vyhrajete jen 2:0?

Mohlo gólů být víc, tři nebo čtyři... Musíme být spokojení s tímto výsledkem, zůstat pokorní a věřit, že to půjde dál v dalších zápasech.

Už je trochu zvykem, že slávistická koncovka lehce vázne, pracujete na tom nějak?

Důležité je, že šance jsou, bylo by horší, kdyby nebyly. Pak už je jenom otázka, jestli to dáváme nebo ne. Musíme ty šance proměňovat.

Byl to nejdominantnější výkon Slavie za dobu, co jste zpátky?

Asi jo. Hráli jsme dobře, kombinovali jsme dobře. Oni byli zatažení, do plných se hraje těžko.

Bylo důležité odpovědět na vítězství Plzně?

Jasně že jo. Ztrácíme na ně a každý bod může být klíčový. Museli jsme vyhrát a jsem rád, že jsme to zvládli.

Povzbudilo vás, že jste mezi náhradníky v reprezentační nominaci?

Jo, jasně. Mrzelo mě, že jsem vypadl z národního týmu. Věřím, že když budu takhle pokračovat, tak třeba pozvánka přijde. Ale důležité je, abych hrál, dával góly a tým vyhrával.