Baníku pomohli z posledního místa i rozhodčí, Zbrojovku góly táhne Škoda

Souboj Baníku s Karvinou byl jediným sobotním duelem. Tři zápasy se hrály už v pátek, dohromady čtyři utkání jsou na programu v neděli a v pondělí.



Je jisté, že se nebude měnit lídr, kterým je neohrožená Plzeň. A dané je také dopředu, že ani po zbylých zápasech aktuálního kola nebude poslední Baník Ostrava.

Ten doma porazil Karvinou 2:1 a poprvé od prvního kola získal všechny tři body. Jeden háček tu ale přece jenom visí - rozhodující brance Milana Baroše, která padla pět minut před koncem, přecházel ofsajd.

„Co na to říct? Nestalo se nám to poprvé,“ hlesl do televizní kamery dočasný kouč Karviné Lubomír Vlk. Zároveň to není poprvé, co Slezané vedení, které si vytvořili, promrhali v závěrečných minutách - v předminulém kole na Dukle takto ztratili dokonce dvougólový náskok.

Baník i Karviná nyní mají shodně jedenáct bodů. Horší je pouze poslední Slovácko, které hraje v pondělí ve Zlíně, a také Jihlava, která už v pátek nestačila na Zbrojovku.

Brněnským vystřílel druhé vítězství po sobě opět Michal Škoda. Zatímco před týdnem mu na rozhodující gól s Teplicemi stačilo jen pár vteřin na hřišti, tentokrát nastoupil v základní sestavě a góly dal rovnou dva. Díky nim jsou Brněnští v polovině soutěže čtyři body nad sestupovým pásmem.

Dvě utkání se v pátek hrála také v Praze. Na Julisce kompenzovali nejnižší návštěvu kola nejgólovějším zápasem, v němž domácí Dukla vyprášila Mladou Boleslav vysoko 4:1. Také v Ďolíčku se hrál svižný fotbal, jenže bez gólů. Bohemians s Libercem si tak body v horní polovině tabulky rozdělily.