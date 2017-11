Škoda, střelec pro ligu: Výsledek vypadá pěkně, důležitá výhra

„Po porážkách s Villarrealem a Plzní byl tohle pro nás důležitý zápas, potřebovali jsme ho zvládnout. Jsem rád, že to takhle dopadlo,“ těšilo slávistického kapitána.

Vítězství 5:0 značí snadný průběh, bylo tomu tak?

Výsledek vypadá pěkně, ale začátek nebyl úplně lehký. Nicméně jsme se dostali rychle do vedení a to nám pomohlo.

Vedení 1:0 jste zařídil hlavičkou vy, pak jste přidal druhý zásah po doběhnutí Sobolova nákopu. Co té druhé brance předcházelo?

Myslel jsem, že jsem od balonu dost daleko. Ale řekl jsem si, že to zkusím, že míč skočí a že se tam může stát bůhví co. Dostal jsem se do souboje s Mariem Holkem, nějak to tam vypadlo. Jiránek tam ještě dobíhal, já se to snažil dát do protipohybu a pak jsem tušil, že bude Rada asi venku. Tak jsem ho zkusil přehodit a vyšlo to.

Nepomýšlel jste na hattrick?

Už jsem se nedostal do šance. Měl jsem nějaké hlavičky, ale to nebyla žádná vážnější příležitost.

Vysoká výhra je ideální vzpruhou, že?

Po neúspěších je fakt hodně důležitá, ale teď máme Evropskou ligu a musíme to zvládnout i tam.

Nastoupil jste v základní sestavě, kdežto v Evropské lize hrává od začátku Necid. Můžou k případné změně pro čtvrteční utkání v Tel Avivu pomoci vaše dva góly?

To asi úplně nerozhoduje. Nemůžu říct, jak to bude, ale myslím, že se trenér bude držet toho, jak je to nastavené. Každý chce vždy nastoupit, ale tohle rozhodnutí respektujeme.