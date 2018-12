Gólman Šeda: Měli bychom to nechat na sudích a nespoléhat na video

Věděl jste, že je zle, když se šel rozhodčí dívat na video?

Říkal jsem Škodovi, že když se jde rozhodčí v patnácté minutě podívat na video na penaltu po standardce, kde je chumel hráčů... Nevím, nejsem zastáncem videorozhodčího. Kdyby byl na všechny zápasy tak ano, jinak bych to nebral. Vlastně by díky tomu nebyla ani jedna penalta a dopadlo by to stejně.

Měl jste několik zákroků a pak jste inkasoval z penalty, mrzí vás to?

Přežijeme několik šancí a pak přijde zpětný moment, že se půjdeme podívat na záznam. Není to příjemný. Byli jsme připravení, že tady asi nepovedeme, ale nechtěli jsme ustoupit z naší hry. Myslím si, že v daný moment vás to psychicky srazí, ale pak to hodíte za hlavu.

Do druhé půle jste vstoupili lépe, ale gól dala zase Slavia.

Možná jsme to trochu víc otevřeli. Stoch tam měl hodně prostoru, já jsem šel proti, čekal jsem, že si dá první dotek trochu od nohy a že bych do to šel. Zpracoval si to ideálně a samozřejmě jsem čekal dloubáček. Trefil to do mrtvého úhlu a s tím jsem nemohl nic moc dělat.

A s penaltou nebo se třetím gólem?

Na penaltu jsem si sáhl. Čekal jsem, že to půjde doprostřed, takže jsem do poslední chvíle čekal. Kdybych skočil dřív, chytil bych ji. S gólem do prázdné brány se dalo těžko něco dělat. Snažil jsem se výskokem zmást střelce, protože jsem věděl, že tam nabíhá. Oni tímhle způsobem hrají, nacentrují na zadní tyč, kde dávají hodně gólů. Byli jsme připravení, šli jsme do souboje, ale bohužel jsme ho prohráli.

Jak se vám v Edenu hrálo?

Věděli jsme, že to nebude jednoduchý zápas. Slavia patří k nejlepším týmům v lize. Snažili jsme se jim vyrovnat bojovností, běhavostí, prvních pětadvacet minut se nám to moc nedařilo. Do druhého poločasu jsme si řekli, že to zjednodušíme, začneme hrát víc do těla a budeme víc běhat. Za celý zápas jsme nepolevili a tím, že to Slavia trochu podcenila za stavu 0:3, jsme dali dvě branky.

Věřil jste ještě v remízu?

Když jsme dali druhý gól, tak už běžela asi 91. minuta. To už jsem moc nevěřil, že se nám podaří remizovat. Slavia měla balon, bylo vidět, že jsou v tom dominantnější a bylo jasné, že to zahrají dopředu a budou to držet u rohového praporku. Ale, kdybychom náhodou vybojovali roh, určitě bych tam šel.

Slavia vypadala rozhozeně. Možná, že kdyby se hrálo ještě pět minut, třeba by se to podařilo...

Tou druhou brankou jsme je zaskočili a už se trochu klepali. Byli pak rádi, že rozhodčí pískal konec.