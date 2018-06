V Turecku jsem se zabydlel, tvrdí reprezentační obránce Novák

Levý obránce z Přerova, jenž svou kariéru odstartoval ve Zlíně, je od léta 2016 také pevnou součástí české reprezentace, se kterou vyrazil také na kemp do Rakouska. Po páteční drtivé porážce 0:4 s Austrálií ho čeká ještě přípravné utkání proti Nigérii.

V jakém rozpoložení jste na reprezentační sraz přijel?

V dobrém. Sezona mi skončila trošku dřív, takže jsem si stihl užít i dovolenou. Skončili jsme na pátém místě, myslím si, že je to pro nás dobrý úspěch, protože jsme se umístili za velkými istanbulskými týmy. Mohlo to být lepší, protože jsme čekali, že finále tureckého poháru nevyhraje Akhisar, ale vyhrál (porazil Fenerbahce 3:2 – pozn. autora) a tím pádem páté mužstvo nešlo do Evropy.

Ale vy jste se na konci sezony celkem rozstřílel. Čím to?

Když jsem do Turecka přišel, tak zápasy byly hlavně o rozkoukání – jiná liga, jiné tempo. Postupně jsem se do toho dostával, zase jsem se cítil líp. I nějaké góly jsem dal, takže jsem byl rád, ale vždy pro mě bude důležité, jak skončí tým, než osobní cíle. Týmový úspěch je první.

Cítíte, že tým na vás spoléhá čím dál víc?

Zabydlel jsem se dobře. Hlavně mi pomohlo, že mám čtyři parťáky ze Slovenska (Juraj Kucka, Matúš Bero, Tomáš Hubočan a Jan Ďurica – pozn. autora), kteří mi pomohli úplně skvěle. Od prvního dne jsem neměl žádný problém, vše mi bylo řečeno, vysvětleno. Teď jenom škoda, že dva z nich tam končí.

Musel jste se i na dovolené udržovat na reprezentaci?

Samozřejmě, od fotbalu jsem vypnul, ale zaběhat jsem si šel. Hned jak skončila sezona, mi blikl mail, kde jsem měl nachystané, co mám dělat. I na dovolené jsem musel pracovat, protože jsem nechtěl přijít v zanedbaném stavu. Je dobré, že jsem si v Turecku zvykl na vedra, která teď panují i tady.

Jsou hodně přínosné přípravné zápasy s týmy jako Austrálie a Nigérie, které mají odlišené styly od evropských reprezentací?

I v Číně nám to něco dalo. Nepoštěstí se si jen tak zahrát proti takovým týmům. Ještě nás čeká Nigérie. Když se vyspí dobře, mohou udělat cokoli. Ale pár Nigerijců znám, mám jednoho i za spoluhráče, a když se špatně vyspí, mohou prohrát s kýmkoli. Záleží, jak zápas vezmou.

Jak vlastně vnímáte posezonní reprezentační kempy?

Z pohledu trenéra je to dobře, tým se může sehrát, nacvičí se nějaké věci, zlepšíme naši hru, slabé stránky. Dobré je, že to není v termínu, kdybyste se musel vzdát dovolené. Vesměs všechny ligy skončily stejně.

Jenže po kempu pro český tým mistrovství světa nenásleduje...

Kvůli mistrovství světa by se vzdal každý hráč dovolené. Škoda... Ale budu ho sledovat, těším se. Jsem zvědavý, jak se týmy předvedou. Na druhou stranu mám taky dovolenou a chci strávit čas s rodinou, budeme doma v Česku. Moje myšlenky po repre jsou jenom rodina a být u nich, užít si ten čas, protože za rok se moc domů nedostanu. Opravdu se těším.

Když budete sledovat zápasy u televize, zaměříte se speciálně na hráče na vašem postu, nebo si chcete užít hlavně fotbal jako divák?

Kdybych byl na mistrovství, tak sleduji, jak se pohybují praví obránci a záložníci, ale jelikož tam nejsme, tak spíš budu sledovat hru celkově, užiju si to. Chci vidět góly a mít z toho radost.

Komu bude držet pěsti?

Zvědavý jsem na Brazílii, jak na tom bude. Speciálně Neymar po těžkém zranění, jestli bude v takové formě, v jaké byl. To mě bude na mistrovství zajímat asi nejvíc.

Co říkáte na to, že se Jablonec, ze kterého jste do zahraničí odcházel, dostal přímo do skupiny Evropské ligy?

Skvělé! Byl jsem nadšený, přál jsem jim to. Českou ligu jsem nepřestal sledovat. Dokonce jsem psal panu Peltovi (šéfovi Jablonce – pozn. autora), že mu gratuluji. Bohužel mi neodepsal, to si s ním musím ještě vyříkat. Jsem rád, že se to povedlo aspoň jim, když se to nepovedlo nám, když jsem v Jablonci byl já.