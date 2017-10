Další mise: silný Villarreal. Slávisté tuší, že i bod by byl úspěch

Do španělského Castellonu zamířili ve slušivých oblecích, s vyhlídkou středomořského počasí, ale také s vidinou náročného – možná letos nejnáročnějšího – soupeře.

Navíc už je to deset let, kdy slávisté naposledy zvítězili v pohárovém utkání venku. Tehdy v úvodním utkání předkola Ligy mistrů zdolali Ajax Amsterdam 1:0 a udělali základní krok k historickému postupu do základní skupiny milionářské soutěže.

Od té doby nic. Samé remízy, samé porážky. Třeba vysoká prohra na Arsenalu 0:7, bezduchá remíza 0:0 na hřišti Šeriffu Tiraspol anebo letos – klíčová ztráta 0:2 ve 4. předkole Ligy mistrů na trávníku APOEL Nikósie.

Ale že by se to mělo změnit právě teď, už ve čtvrtek večer? Jeden malý předpoklad slávisté splnili – v sobotu v Karviné prolomili sérii venkovních nezdarů v lize v této sezoně, vyhráli 2:0. Jenomže Villarreal, to bude jiný kalibr.

A slávisté to vědí. „Villarreal hraje běhavý, kombinační a náročný fotbal. Víme, že nás nečeká nic lehkého,“ přiznává záložník Jan Sýkora. Ale zároveň doufá: „Když se kvalitně připravíme, mohli bychom to zvládnout.“

Co znamená zvládnout? Mírná porážka? Vybojovaná remíza? Anebo snad vítězství?

„Nemáme důvod, abychom nebyli sebevědomí,“ říká odhodlaně Sýkora. „Tři body by byly super, ale musíme si přiznat, že i kdybychom se vraceli s bodem, byl by to úspěch.“ „Jedeme sbírat zkušenosti, předvést dobrý výkon a pokusit se něco odvézt,“ doplnil ho stoper Jakub Jugas.

Villarreal není pro české kluby neznámým soupeřem. V předloňské sezoně s ním v základní skupině Evropské ligy hrála Plzeň (0:1, 3:3) a poté se s ním ve čtvrtfinále potkala Sparta (1:2, 2:4).

„Pořád platí, co jsem říkal po losu. Villarreal je favorit skupiny, který má hodně blízko k tomu, aby skupinu vyhrál. Má hodně velkou kvalitu, ale my se jim budeme snažit znepříjemnit život. Kdyby se nám povedl třeba bodík, budeme rádi,“ zůstává realistou trenér Jaroslav Šilhavý.

Tým do Castellonu odletěl bez čtveřice hráčů – na palubě nebyli zranění Mešanovič, Ngadeu a Švento a obránce Flo, jenž ani na soupisce pro Evropskou ligu není. Oproti nominaci na Karvinou přibyl Zmrhal, zdravý už je brankář Laštůvka.

„Laštůvka už trénuje, proti Karviné byl na lavičce, nechtěli jsme riskovat, protože pocitově se necítil úplně stoprocentní. Doufám, že ve čtvrtek bude připravený,“ uvedl trenér Šilhavý.

Zápas začíná ve čtvrtek ve 21:05 hodin, server iDNES.cz vám ho přinese v podrobné on-line reportáži.