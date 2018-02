Plzeňský Řezník před odvetou: Partizan má šikovné hráče v ofenzivě

Jste teď favorit na postup?

To nebudeme říkat. Myslím, že moje branka nám pomohla, ale je to pořád otevřené. My hrajeme doma. Věřím, že nám fanoušci pomohou a ten zápas zvládneme.

Plzeň - Parizan Sledujte od 19.00 podrobnou on-line reportáž.

V létě jste si z Bukurešti přivezli ještě lepší výsledek (2:2), ale po domácí porážce (1:4) jste pak vypadli z boje o Ligu mistrů…

Máte pravdu, bylo to podobné. Měli jsme to dobře rozehrané. Zvlášť když jsme doma vyrovnali na 1:1. Jenže posledních dvacet minut jsme nezvládli a dostali jsme tři góly. Na to si musíme dát pozor. Máme trošku výhodu, ale nejde hrát na 0:0. Věřím, že nějaký gól dáme.

V čem je podle vás největší síla Partizanu?

Už v Bělehradě se potvrdilo, co říkal trenér před zápasem. Mají šikovné hráče směrem dopředu, ať jsou to Tošič, Jevtovič nebo Soumah s Tawambou. Jsou individuálně dobří, umí jeden na jednoho. Ale není to jen o nich, ten mančaft je velmi dobře poskládaný.

Nejlepším střelcem je Tawamba, jak byste ho charakterizoval? V čem je nebezpečný?

Já jsem se s ním tolik nepotkával, to spíš stopeři. Je to nepříjemný útočník, urostlý, vysoký, sklepával hodně balony, těžili z toho křídelní hráči. Musíme si na něho dát pozor.

Budete hrát doma ofenzivněji?

První půle v Bělehradě se nám nepovedla, jsme si toho vědomi. Začali jsme hrát až po inkasovaném gólu, ale posledních třicet minut bylo dobrých, měli jsme tam nějaké náznaky. Věřím, že doma budeme produktivnější.

V Evropské lize jste doma všechny čtyři zápasy vyhráli. Je příjemné mít takovou sérii?

Každá výhra je dobrá, potěší to. Nevím, jestli se na tohle dívá soupeř. My chceme vyhrát každý zápas, je jedno, s kým hrajeme. Doufám, že se to povede a postoupíme.