Chytil penaltu, vyřazení nezabránil. Postoupit se dalo, mínil Hruška

Rozhodnutí přinesl moment z poslední minuty prvního prodloužení, kdy Hrušku překonal hlavičkou po rohovém kopu Battaglia. Skóre tak najednou bylo 2:1, což po skončení duelu znamenalo jediné - Sporting jde dál, Plzeň se s evropskými poháry pro letošní sezonu loučí.

Převládá ve vás zklamání z toho, že jste nepostoupili? Nebo spíše hrdost ze skvělého výkonu?

Ve mně převažuje zklamání. Myslím si, že se postup uhrát dal.

Co jste si říkal před penaltou? Pokud by padl gól, byli byste vyřazení už v základní hrací době.

Byl jsem trochu rozzlobený. Z mého pohledu ta penalta být neměla. A samotný kop? Risknul jsem stranu a naštěstí mě to trefilo. Gólman má tu výhodu, že se v takové chvíli nemusí ani moc koncentrovat. Prostě něco zkusí. Spíše se snažíte rozhodit střelce.

Věřil jste si?

Nepřemýšlel jsem, jestli ten míč chytím nebo ne. Předpokládal jsem, že jako pravák bude střílet křížem, takže jsem tam skočil a vyšlo mi to.

Předvedl jste i několik dalších skvělých zákroků. Dá se říct, že máte životní fazonu?

Zatím žiju a nějaké sezony snad ještě odehraju. (smích) Tohle se mi hodnotit nechce. Každopádně ale není špatná.

Byl to pro vás nejzajímavější zápas v kariéře?

Už před týdnem to bylo zajímavé, i například v Bukurešti to bylo dobré. Zápasy v evropských pohárech jsou jiné než v lize, užil jsem si všechny.

Jak vám bylo, když fanoušci skandovali po zápase navzdory porážce vaše jméno?

Nejsem typ, který by tohle přímo nějak vyhledával.

V Evropské lize jste doma vyhráli všech šest zápasů. Těší vás, že jste mohli domácí publikum aspoň takto potěšit?

Doufám, že jsme fanouškům radost udělali. Snad jsme je nějakým způsobem strhli a užívali si to s námi.

Byla na hráčích Sportingu vidět postupem času nervozita?

Určitě je náš nástup rozhodil. Bohužel jsme v prvním zápase v Lisabonu nedali gól a tady jsme to k postupu nedotáhli.

Jak moc mrzí ta obdržená branka v prodloužení? Dalo se tomu nějak zabránit?

Když to vezmu z pohledu celého dvojutkání, tak mě mrzí spíš ten první gól, co jsme dostali tam. Rozhodující gól tady? Dobře si naběhl, dobře to trefil. Tohle se hrozně špatně brání.

V aktuální sezoně už nebudete mít příležitost přidávat další body do národního koeficientu. Mrzí to i z tohoto pohledu?

Dostat se do Evropy je těžší a těžší a napřesrok to bude bohužel nejspíš ještě obtížnější. Bavíme se o tom, určitě to sledujeme.