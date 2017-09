Otřese Slavia pevností Astany? Respekt ano, strach ne, velí Šilhavý

V domácí soutěži Astana rivala nemá, budiž. Ale ve své pevnosti neprohrává ani v Evropě. Důvodů by se našlo poměrně dost: odlehlá lokalita s nutností dlouhé cesty, umělá tráva na stadionu, leckdy až ukrutně mrazivé počasí (nyní je těsně nad nulou). A hlavně: nemalá fotbalová kvalita.



„Hrají v pohárech, jdou nahoru. Jsou hodně silní,“ uznává i záložník Ruslan Rotaň. „Minule ve Villarealu, který považuju za lídra skupiny, určitě nepůsobili jako outsider. Odehráli vyrovnaný zápas, vytvářeli si šance,“ dodává kouč Šilhavý o utkání, které Astana prohrála 1:3.

Kazašský fotbal dávno není sdružením těch, co by si v mezinárodním klubovém měřítku jen chodili pro porážky. Ba naopak. „Mužstvo Astany je zkušené, pohárové. V tomto směru mají zkušeností mnohem více než my,“ připomíná Šilhavý, že zatímco Slavia se do Evropy vrací, její soupeř hrál nedávno i Ligu mistrů.

Uprostřed širých stepí střední Asie proto platí jednoznačné přikázání: nepodcenit! Zvlášť pod zatahovací střechou Astana Areny.

„Respektujeme sílu soupeře, vnímáme jejich domácí neprohry,“ říkal kouč na předzápasové tiskové konferenci. „Hovoří to o jejich kvalitě, ale my se je porazit pokusíme. Respekt ano, strach ne.“

Vyhrát i druhý zápas skupiny, to by pro Šilhavého svěřence byl v Evropské lize start snů. „Ale každý bod se bude počítat,“ nezakrývá trenér Slavie, že ani remíza nemusí být špatným výsledkem. „My máme tři body, Astana nezískala ani jeden, byť hrála u favorita dobře. Bude se je snažit urvat teď.“

Slávistům v daleké destinaci druhým kolem skupiny pokračuje podzimní dvojboj. V Evropské lize přijde včetně mače v Astaně ještě nejméně pět klání. Zátěž poroste, změny v sestavě možná také. „Ani hráči zatím sestavu neví,“ tajil Šilhavý čtyřiadvacet hodin před výkopem.

Jisté je jen jedno: klub z Edenu prioritu nehledá.

„Nepreferujeme ani jednu soutěž. Obě jsou stejně důležité,“ srovnává Šilhavý českou ligu s mezinárodními boji. „Mistr půjde s největší pravděpodobností rovnou do Ligy mistrů. Postoupit ze skupiny Evropské ligy by zase pro Slavii znamenalo velkou prestiž, zvýšilo by to renomé klubu.“

V Česku šampion neprohrává (byť ztrácí za remízy), v Evropě začal skupinu domácím triumfem nad Tel Avivem. Naváže na to i v Kazachstánu?