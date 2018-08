Olomouc udělá vše, aby nám to znepříjemnila, tuší trenér Sevilly

Biris Norte a nenávist Śląsku Wrocław dýmající pět let Že je fotbal ve Španělsku něco jako náboženství, to není žádná novinka. Přesto nejspíš nebudou místa vyhrazená fanouškům Sevilly na Andrově stadionu při dnešním zápase bezezbytku obsazená. „Pokud nějací (fanoušci) dojedou, tak jich rozhodně nebude tolik, že by měli zaplnit celý sektor. Nemáme informace o tom, že by to tak mělo být,“ uvedl tiskový mluvčí Sigmy Petr Pelíšek. Důvodů se nabízí víc - dálka tří tisíc kilometrů, menší atraktivita neznámého českého soupeře a také jistá pět let stará událost, o které ještě bude řeč. Sevilla, coby centrum Andalusie, je fotbalem prodchnutá. V 700tisícovém městě působí dva špičkové celky, Sevilla FC měl loni s průměrem 33 tisíc diváků sedmou nejvyšší návštěvnost v Primera División, městský rival Real Betis ještě o třináct tisíc vyšší. Los Rojiblancos (červení a bílí - pozn. red.), jak se soupeři Sigmy též přezdívá, mají velkou podporu u svých ultras soustředěných do skupiny Biris Norte. Ta vznikla už v polovině 70. let jako jedna z nejstarších ve Španělsku a v názvu ji inspiroval Alhaji Momoda Njle, tehdy velmi populární gambijský hráč Sevilly přezdívaný Biri Biri. Aktuálně skupina čítá kolem tisícovky členů. Ti nejradikálnější z nich na den přesně před pěti lety napadli mikrobus s osmnácti fanoušky Śląsku Wrocław, kteří do Sevilly cestovali na utkání Evropské ligy. Biris Norte tehdy ukořistili soupeři čtyři velké vlajky a část polských příznivců skončila s bodnými zraněnými v nemocnici. Vášeň a zanícení Poláků pro fotbal není nic, co by bylo měřitelné na české stupnici fandovství, a tak se zrodila nová nenávist, ačkoliv oba soupeře dělí tisíce kilometrů. Ostatně vzdálenost není pro příznivce Śląsku zjevně žádný problém, protože v říjnu 2015 neváhali letět do Manchesteru a tam židlemi, stoly i další municí napadnout Biris Norte v ulicích před jejich zápasem s místním City. Může se tedy stát, že šanci na další odplatu v Olomouci, vzdálené od Vratislavi „pouhých“ 200 kilometrů, si Śląsk u příležitosti pětiletého výročí konfliktu nenechá ujít. Zvlášť když jedním z jejich spojenců, nebo chcete-li družeb, jsou i ultras Opavy. Ostatně podle polského fanouškovského webu StadionowiOprawcy.net neváhala před třemi týdny osmdesátka chuligánů této družby vyrazit do Budapešti na zápas 2. předkola Újpest FC - Sevilla. Biris Norte ale hledali v ulicích i na stadionu marně.