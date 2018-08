Vpředu mají obrovskou kvalitu, tvrdí gólman Buchta o kazašském soupeří

„Dal mi o soupeři nějaké poznatky,“ říká osmatřicetiletá opora Sigmy, která bude v odvetě 3. předkola Evropské ligy hájit na horké půdě u čínských hranic nadějný výsledek 2:0 z prvního utkání.

S vědomím, že na postupujícího čeká pravděpodobně španělská Sevilla FC.

Kajrat Almaty - Olomouc čtvrtek 16.00, rozhodčí Schärer (Švýcarsko) Předpokládané sestavy

Kajrat: Plotnikov - Lunin, Politevič, Bateau, Sokolenko - Isael, Elek, Juan Felipe, Aršavin - Eseola, Islamchan. Olomouc: Buchta - Sladký, Štěrba, Jemelka, Falta - Kalvach - Zahradníček, Plšek, Houska, Texl - Nešpor.

Na co vás Markovič upozornil?

Potvrdil mi, že jejich ofenzivní síla je opravdu dobrá. Na druhou stranu zase obranná fáze není stoprocentní a ani gólmany nemají úplně nejjistější, takže je třeba střílet i z větší vzdálenosti a dorážet.

Už první zápas vám potvrdil, že Eseola, Islamchan či Isael jsou dopředu nebezpeční, že?

Ti tři čtyři ofenzivní hráči mají obrovskou kvalitu a my se budeme snažit je eliminovat, abychom je nepustili do hry. Věřím, že to zvládneme a cesta zpátky bude příjemná.

Řekl vám bývalý spoluhráč, jakou můžete čekat atmosféru na stadionu?

Čeká nás přes dvacet tisíc diváků, takže atmosféra bude dobrá. Mně to vyhovuje. Pro mě i pro všechny hráče je to lepší, než kdyby se hrálo před prázdným stadionem. Věřím, že dáme gól a rozhodneme.

Vstřelený gól by mohl být klíčem k postupu, že?

Přesně to chceme. Nebudeme jenom bránit. Výsledek 2:0 je sice dobrý, ale jakmile dostanete gól, tak je to nakopne a diváci je poženou. Budeme se snažit hrát svoji hru, naběhnout na ně a pokusit se jim dát do 20. minuty gól, abychom si to rozhodli do poločasu.

Očekáváte, že budete v ohni, nebo spoluhráči zavřou přístupové cesty k vám?

Věřím klukům, že to zavřou a nepustí soupeře moc do šancí. Něco jsme nacvičovali, nějaké varianty, abychom to dobře pokryli. Ale samozřejmě jsem tam od toho, kdyby soupeř zahrozil, abych něco chytil.

Proti Slovácku vás trenér šetřil. Chtěl jste to sám?

Je nás v kabině dvacet dva a trenér se rozhodl dát šanci druhým. Tak to je, tak to chodí běžně. Nakonec jsme z toho sice neměli ani bod, ale nikde není psané, že s hráči, kteří hráli proti Almaty, bychom na Slovácku vyhráli.

Přiznejte, bavíte se v kabině o Seville, že je to motivace navíc?

Lhal bych, kdybych řekl, že se o ní nebavíme, ale vždycky říkám: Prvně postupme přes Almaty a zpátky v letadle se už můžeme bavit o Seville.

Jak si užíváte poháry v 38 letech?

Je to dlouho, co jsem je zažil v Rumunsku – osm roků. Předtím jsem bohužel nebyl přímo na hřišti, ale náhradník. Teď můžu být součástí mužstva, které o to bude bojovat. Je to příjemná atmosféra. Užívám si to. Každý úspěch je výborný.

Náhradník jste byl v rumunském klubu Otelul Galati, ale v Lize mistrů na půdě Manchesteru United. To se počítá, ne?

Taky zkušenost. Přijdete na letiště, tam čtyři rumunské televizní štáby. Tady bohužel to není tak medializované jak v Rumunsku, tam jsou v tomhle blázni. Ale já věřím, že když uděláme tento krok a postoupíme, tak se Sevillou už budeme i my trošku medializovaní.