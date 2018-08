Olomouc zničila naděje Kajratu. Hráli jsme srdcem, říká Houska

„Budeme se snažit hrát svoji hru, naběhnout na ně a pokusit se jim dát do 20. minuty gól, abychom to rozhodli do poločasu,“ hlásil před startem duelu olomoucký gólman Miloš Buchta.

A přesně to se Sigmě povedlo. Přestože na začátku měli domácí dvě slušné akce, udeřil po necelé odehrané dvacetiminutovce na druhé straně Martin Nešpor. A to ještě jednu vyloženou příležitost spálil.

„Tím gólem jsme se trochu uspokojili a začali jsme si v klidu vyměňovat balony,“ řekl v rozhovoru pro Českou televizi střelec branky.

Na jeho trefu navázal krátce po přestávce David Houska, který výstavní ranou skóroval z přímého kopu. „I když jsme třeba nebyli chvílemi tak dobří na míči, tak jsme prostě hráli srdcem a myslím si, že postupujeme zaslouženě,“ sdělil střední záložník, jenž při neúčasti Michala Vepřka navlékl kapitánskou pásku.

Má pravdu. Olomouc skutečně postoupila zaslouženě. Nic na tom nemění ani fakt, že Kajrat dokázal snížit. Hanáci však dovedli duel do vítězného konce, přidali další důležité body do koeficientu a postoupili do závěrečného předkola Evropské ligy, ve kterém je čeká španělská Sevilla s Tomášem Vaclíkem v brance.

A pak možná i premiérový postup do základní skupiny.