Zlínská válka o postup. Ani dvě výhry nemusí stačit, uvědomuje si Páník

Zlín dosud ve skupině v obou domácích zápasech remizoval a venku oba duely prohrál 0:3. Na kontě má jen dva body a je na posledním místě. Stále však má šanci projít do jarních bojů. K tomu by ale musel vyhrát oba zbývající zápasy.

V Tiraspolu čeká český tým těžký úkol, jelikož domácí cítí šanci poprvé ve své historii postoupit ze skupiny. Po výhře nad Lokomotivem mají už šest bodů a výhra nad Zlínem by jim mohla dát definitivu, pokud zároveň Lokomotiv prohraje s Kodaní.

Šeriff Tiraspol - FC Zlín výkop ve 21.05, vysílá Nova Sport 2 Předpokládané sestavy, Šeriff: Mikulič - Racu, Posmac, Kulušič - Sušič, Anton, Brezovec, Kendyš, Cristiano - Badibanga, Jairo. Zlín: Dostál - Kopečný, Bačo, Gajič, Holzer - Ekpai, Traoré, Janíček, Jiráček, Vukadinovič - Diop. Absence: Jardan, Tripic (oba zranění) - Hronek (zranění), Beauguel (nejistý start). Rozhodčí: Ola Hobber Nilsen - Tom Harald Grönevik, Geir Isaksen (všichni Nor.). Server iDNES.cz vám průběh utkání přinese v podrobném on-line přenosu.



„Nečekal jsem, že Tiraspol vyhraje v Moskvě. Ukazuje se, že všichni tři naši soupeři jsou srovnatelně silní a těžko se s nimi hraje. Válka o postup mezi nimi bude až do posledního utkání. My bychom museli dvakrát vyhrát, abychom se dostali na osm bodů, a ani to nemusí stačit na postup,“ připustil trenér Zlína Bohumil Páník.

Šeriff má navíc velmi dobrou formu. Už 20 soutěžních utkání je neporažen, naposledy prohrál v srpnu s Karabachem. Neprohrál ani posledních sedm zápasů v Evropské lize včetně předkol, ale v šesti z nich jen remizoval. A to včetně úvodního měření sil se Zlínem (0:0). Tehdy však Ševci připouštěli, že měli štěstí.

„Pro nás je to úspěch, protože oni měli čtyři pět situací, zatímco my jednu, dvě. Bod je maximum, co jsme mohli vytěžit,“ řekl tehdy Páník. „Po šancích soupeře, které jsme přežili, bod musíme brát,“ dodal záložník Petr Jiráček.

Od té doby si ale Zlínští zvykli na evropské tempo. Proti Kodani předvedli dobrý výkon, ale doplatili na produktivitu soupeře. Nyní se budou snažit zaskočit Šeriff, i když aktuální formu nemají ideální a v posledních sedmi utkáních se radovali z vítězství jen po penaltách v poháru s druholigovou Vlašimí.