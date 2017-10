Po dvou letech pro výhru venku. Letíme pro tři body, zní z Plzně

Plzeňská výprava dopoledne nastoupila do letadla, které ji za necelou hodinu a půl dopravilo do Curychu. Z největšího švýcarského města následuje přesun o padesát kilometrů jižněji do Lucernu – tam totiž kvůli nevyhovujícímu stadionu hraje Lugano pohárové duely.

„Je to tam hezké,“ vybavil si záložník Martin Zeman, jenž rok působil v Sionu. Na lucernském stadionu Swissporarena, který pojme přes šestnáct tisíc fanoušků, dokonce debutoval ve švýcarské lize. „Nahrál jsem na dva góly, takže vzpomínky dobré,“ dodal Zeman. „Ale my tam jedeme bojovat.“

Svěřenci kouče Pavla Vrby jsou v nadcházejícím dvojutkání jasným favoritem. Zatímco Plzeň je v lize suverénní a výhrou nad Spartou vytvořila nový rekord samostatné české ligy (deset vítězství v řadě na úvod sezony), Lugano se trápí. V domácí soutěži naposledy bralo tři body v srpnu, pak samé porážky a hubená výhra nad druholigovým soupeřem v poháru.

„Nedaří se jim, ale neznamená to, že nemají svou kvalitu. Nečeká nás nic jednoduchého, soupeř je bojovný, houževnatý. Nedá nám nic zadarmo,“ upozornil Zeman. Ale okamžitě dodal: „Letíme pro tři body.“

Jeho spoluhráč Hořava souhlasí. „Pokud chceme postoupit, musíme vozit body i z venku – a nejlépe tři.“ To je však už dva roky plzeňským problémem, Viktoria na stadionech soupeřů nevyhrála jedenáctkrát v řadě. Naposledy zdolala Vojvodinu Novi Sad v předkole Evropské ligy v srpnu 2015.

„Vidíte, to ani nevím. Dva roky je dlouhá doba, doufám, že už se nám to podaří,“ řekl Hořava. „Že to vychází takhle, nás samozřejmě mrzí. Ale určitě nás to nesvazuje,“ ujistil Zeman.

Viktoria se s Luganem utká ve čtvrtek od 19 hodin a když zápas s tápajícím švýcarským soupeřem zvládne, může se přiblížit postupu. Kouči Vrbovi chybí pouze zraněný Jan Baránek, v nominaci nejsou Jan Kovařík s Andreasem Ivanschitzem.

Naopak obránce David Limberský by nastoupit mohl – před odletem pózoval s novou karbonovou maskou na obličej, která bude chránit operovanou levou tvář po zlomenině jařmového oblouku.

Ve skupině G je Viktoria aktuálně druhá se třemi body za vítězství nad Beer Ševou, Lugano je poslední s nulou.

Za dva týdny – 2. listopadu – je na programu domácí odveta. „Pokud chceme postoupit, tak ve dvojzápase musíme uhrát minimálně čtyři body, ideálně šest,“ dodal Hořava.