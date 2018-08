Hübschman v „Evropě“ zaútočí na Nedvěda. Chybí mu šest startů

Z českých hráčů jich mají více jen legendy Petr Čech (121) a Pavel Nedvěd (119). Jablonečtí skončili v minulém ročníku první ligy třetí a ve čtvrtek po 13. hodině se při losu v Monaku dozví soupeře do základní skupiny Evropské ligy. A jména možných protivníků jsou opravdu hodně zvučná.

Pavel Nedvěd.

„Nervózní ani napjatý nejsem. Dá se říct, že celou kariéru se na to novináři před losem ptají, ale šlo to vždy trochu mimo mě. Dřív jsem měl takové vysněné stadiony, kde bych si chtěl zahrát. To jsem v začátku kariéry hodně sledoval, ale teď už to neřeším,“ přiznal brzy 37letý Tomáš Hübschman.

„Spíš bych si teď přál skupinu, ze které máme šanci hrát o postup. Ovšem když vidím třeba první koš, tak bych rád navštívil Anglii, a to Arsenal nebo Chelsea. V obou týmech mám kamarády a bývalé spoluhráče. Jsou to kvalitní soupeři a zároveň atraktivní pro fanoušky.“

Hübschman se v sezoně 2008/09 podílel na cestě Šachťaru za celkovým senzačním triumfem v tehdejším Poháru UEFA. „Nejsem úplně příznivcem srovnávat zápasy nebo trofeje. Každý zápas jsem se snažil užít. Asi nejvíc mi ale zůstalo v hlavě právě tažení, kdy jsme dokázali Pohár UEFA vyhrát. Určitě si vzpomenu na zápas s Marseille, kdy jsem dal gól ve čtvrtfinále. To bylo asi nejvíc, ty emoce a všechno. Semifinále s Dynamem Kyjev bylo specifické, jenom jeden tým mohl jít do finále a jsem rád, že nám se to povedlo,“ zavzpomínal na evropský triumf.

Pokud Hübschman nastoupí za Jablonec do všech šesti utkání skupiny Evropské ligy, zaútočí v počtu startů v „Evropě“ na Pavla Nedvěda a vyrovná se mu na druhém místě za Čechem. „Každý zápas jsem si chtěl užít, být úspěšný, ale nikdy jsem nesbíral starty kvůli nějakým milníkům. Teď to nebude jinak, ale těší mě, že jsem v takové společnosti. Není důležité, jestli budu mít stejně zápasů jako Pavel Nedvěd, ale abychom důstojně odehráli skupinu a získali co nejvíce bodů.“

Do evropských pohárů se „veterán“ Hübschman vrací s Jabloncem po třech letech, kdy v sezoně 2015/16 tým smolně vypadl s Ajaxem Amsterdam.

„Neřekl bych, že je to zase nějaká výzva, i když to v létě trochu roli v rozhodování v pokračování kariéry v Jablonci hrálo. Samozřejmě jsem před čtyřmi lety přicházel s vidinou pomoct týmu dostat se do evropských pohárů. Tenhle rok jsme to měli v uvozovkách trochu jednodušší a dostali se přímo do skupiny Evropské ligy. Měl jsem v hlavě to, že jsem nešel do Jablonce dohrát kariéru, ale něco dokázat. A jsem rád, že se nám to společně povedlo,“ těší Tomáše Hübschmana.