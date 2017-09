Poprvé v kariéře mimo Zlín. Holík při premiéře za Duklu připravoval góly

„Už jsem potřeboval změnu. Přestupu pomohl i fakt, že v Dukle mám větší šanci se probojovat do základní sestavy, kádr Zlína je hodně našlapaný,“ vysvětlil Lukáš Holík.

Poprvé ve svém životě je z fotbalu nervózní. I to vystihuje, co pro něj přestup znamenal. Při aklimatizaci ve hlavním městě by mu měl pomoci kamarád a bývalý spoluhráč ze Zlína Jakub Jugas, který obléká barvy konkurenční Slavie.

„Když bude třeba, tak mi známí píchnou. Přítelkyně se za mnou bude stěhovat, zatím si hledá práci a společně se snažíme najít podnájem. Já teď bydlím u Štěpána Koreše, který mi při přestupu s mnoha věcmi pomohl,“ uvedl Holík.

Dalším důvodem jeho přestupu je fakt, že se z Prahy bude lépe dostávat do lepších českých týmů či do zahraničí.

„Nabídka ze Sparty, Slavie či Plzně by se samozřejmě odmítala špatně, ale k tomu jsem ještě hodně daleko. Nejraději bych šel každopádně do zahraničí, například do Německa. Momentálně vše obětuji fotbalu, už je mi pětadvacet a kariéra fotbalisty není dlouhá,“ uvědomuje si Holík.

V sedmém kole se Holík konečně dočkal. Oblékl nový dres a vyrazil vstříc nové výzvě. Hned ve čtvrté minutě ukázal své kvality, když přesným přízemním pasem našel Jana Holendu, který už si s jeho přihrávkou poradil a skóroval. V 72. minutě šikovný záložník rozjel akci, na jejímž konci se Holenda radoval podruhé.

„Jsem rád, že to byla vítězná premiéra. Vyhráli jsme 2:0, nedostali jsme gól, lepší to být nemohlo. Za dva týdny, co jsem v Dukle, jsem udělal hodně práce, někam jsem se posunul a hlavně kvůli tomu jsem sem přišel,“ líčil záložník Dukly.

Také trenér Dukly Jaroslav Hynek si výkon svého nového svěřence pochvaloval.

„O Lukášových kvalitách jsme věděli, a proto jsme o něj tolik stáli. Myslím si, že hned v prvním utkání prokázal, jakým přínosem by pro nás mohl být. Věřím, že nám pomůže i ve venkovních utkáních, kde se nám tolik nedaří,“ přeje si Hynek.

Další zápas v Dukle čeká Lukáše Holíka na hřišti Olomouce, poté na Julisku přijede Sparta.