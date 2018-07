Douděrův gól výhru Dukle nepřinesl. Ale užil jsem si to, usmíval se

Dukla tak první utkání pod novým trenérem Pavlem Drskem prohrála 1:3. „Předvedli jsme bojovný výkon a podle mě se nemáme za co stydět. Dělali jsme Plzni problémy a pokud takhle budeme hrát dál, úspěch se dostaví,“ líčil po utkání drobný sympaťák, jenž se v lize trefil poprvé.

Jak hodnotíte váš první zápas v nové sezoně?

Je to škoda, že jsme to nedotáhli alespoň na remízu. Minulé utkání s Plzní jsme na jaře prohráli 1:5 a podali jsme strašidelný výkon. Tentokrát to bylo o mnoho lepší. Teď jsme si podle mě napravili reputaci, protože i když jsme prohráli, tak jsme měli dobré momenty.

Začali jste skvěle, rychlý brejk a vy na konci. Jak jste viděl tuto situaci z vašeho pohledu?

Holenda dostal balon na levou stranu, tak jsem se snažil zavřít zadní tyč. Míč ke mně došel a jen jsem uklízel do prázdné brány.

Jaké jsou pocity?

Skvělé, i když jsme prohráli. Je to trošku černá kaňka, že jsme vedení neudrželi, ale užil jsem si to.

Jaké budete mít zápisné?

Obávám se, že hodně velké (smích). Doufám, že to nebudu mít moc drahé.

Hodně vás podržel gólman Rada, bylo to cítit i na hřišti?

Určitě. Děkovali jsme mu už ve čtyřicáté páté minutě, když chytil velkou šanci. Chytal výborně a v mnoha situacích ukázal své kvality.

Co jste si říkali o poločase, když jste vedli 1:0?

Že nesmíme pospíchat. Počkat si při rozehrávce, nehnat se zbytečně dopředu. Škoda, nevyšlo to.

Byla síla Plzně velká? Bylo vidět, že jsou to poslední mistři?

Bylo to hodně znát. První poločas podle mě trochu podcenili, ale ve druhé půli už nás přehrávali hodně. My jsme už trochu fyzicky odcházeli, přeci jen jsme hlavně bránili a běhali bez míče, což je vždycky velmi náročné.

Myslíte, že vás gól nabudí do dalších zápasů?

Doufám, že jo. Věřím, že mi to zvedne sebevědomí a přidám další branky.

Máte nějaký svůj osobní cíl, kolikrát byste se chtěl v ročníku aspoň trefit, nebo to necháváte na náhodu?

Cíl jsem si zatím žádný nedal. Držím se hesla, že čím více, tím lépe.