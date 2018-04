Schranz opět dotáhl Duklu k výhře. Ale zachráněni ještě nejsme, varuje

Po předchozím domácím vítězství nad Libercem to je další obrovský krok směrem k záchraně. Do karet týmu hraje i bezbranková remíza ze souběžně hraného utkání Jihlava – Mladá Boleslav, konkurentů v boji o ligovou příslušnost.

„Určitě to pro nás je hodně důležité, ale vyhráno ještě nemáme. Čekají nás ještě čtyři kola, jedeme do Karviné a Boleslavi, doma přivítáme Slavii a Plzeň, takže velmi těžká utkání,“ konstatoval Schranz po klání se Zbrojovkou.

Jak velká to je úleva, že se vám podařilo doma znovu bodovat naplno?

Velká, ale ještě není dobojováno. Mohli jsme to podpořit i na Slovácku, ale nevadí, hlavně že jsme to proti Brnu zvládli. Byl to velmi důležitý zápas.

Ze začátku to tak ale nevypadalo, probudil vás inkasovaný gól?

Myslím si, že jsme začali hrát lépe právě díky té obdržené brance. Přišly šance, a nakonec se nám to podařilo i otočit. Ukázali jsme sílu a podali dobrý výkon.

Shodila vaše druhá branka Brno natolik, že nedokázalo nic předvést, nebo jste hráli tak dobře?

Určitě jsme hráli dobře, ale nevím, nakolik je to mohlo srazit na kolena.

Jak moc je to pro vás důležitá výhra? Spodek tabulky je hodně vyrovnaný, vám se dnes podařilo odskočit.

Potřebovali jsme nutně tři body a máme je. To je to hlavní i vzhledem k našemu nadcházejícímu programu.

Jaké to pro vás bylo za stavu 0:1? Nejen v této fázi utkání, ale i celé sezony.

Nebylo to pro nás nic příjemné. Prohrávat 0:1 doma, když často jeden gól rozhoduje. Ale ukázali jsme, že na to máme, a zvládli jsme to otočit.

Co proběhlo o přestávce? Řekli jste si, že do toho půjdete za každou cenu pro vítězství, nebo že remíza stačí?

Pokaždé do toho jdeme tak, že chceme být vítězem my. Naštěstí se jsme dali vyrovnávací branku ještě do konce prvního poločasu, a to nám hodně pomohlo.

Byl to rozhodující moment celého zápasu?

Ano, stoprocentně.

Když jste skóroval na 2:1, dostal jste na vaši hlavičku spoustu prostoru. Překvapilo vás to?

Ta situace se takhle vyvinula. Viděl jsem, že Pody (Jakub Podaný) tam zůstal sám a že se to pokusí nacentrovat. Naběhl jsem si a byl jsem nehlídaný. Takže možná trochu překvapený, ale díky bohu, že to tak dopadlo.

Měl jste i další šance, mrzí vás, že jste nepřidal alespoň ještě jeden gól?

Nejvíce mě mrzí hned první příležitost, kdy jsem běžel sám na branku a mohl jsem to lépe zakončit. Ale v konečném důsledku mi to zas tak vadit nemusí.

Co jste si říkal, když Douděra z pár centimetrů netrefil prázdnou branku?

Občas se to stává. Výborně si naběhl, byl na správném místě a ta přihrávka byla poměrně těžká. Povzbudili jsme ho a myslím si, že odvedl velmi dobrou práci. Chybělo mu trochu štěstí.

Máte dvacet devět bodů, berete to tak, že jste jednou nohou zachránění?

Nebereme. Stát se ještě může cokoliv, klid budeme mít až po posledním kole.

Takže v Karviné budete mít cíl vyhrát?

Rozhodně. Potřebujeme uhrát co nejvíce bodů.