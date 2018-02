Zdeněk Pospěch dál trénuje s Opavou. Návrat na hřiště nevyloučil

„Zdeněk doplňuje počet našich hráčů a vypadá velice dobře,“ uvedl opavský trenér Roman Skuhravý. „Uvidíme, jak to bude pokračovat, ale pokud s ním budeme spokojeni a on bude mít chuť, tak toho využijeme.“

Pospěch potvrdil, že se zapojil do zimní přípravy mužstva. „Trenér chtěl zkusit hru se čtyřmi obránci a při tom si vyzkoušel i mě,“ podotkl Zdeněk Pospěch. „Nic jiného za tím nehledejte.“

Takže... Platí ještě, že ukončil kariéru?

„Ukončil jsem ji, ale je pravda, že s týmem trénuji,“ usmál se. Skuhravý odmítl, že by Pospěcha k návratu na hřiště přemlouval. „To, že znovu trénuje, vzešlo od něj. A vypadá jako mladý kluk. Trochu je znát, že mu chybí herní praxe a kondice, ale dohání to nepřebernými zkušenostmi. Fotbal miluje.“

Pospěch to jen potvrdil: „To, že jsem začal trénovat, ukazuje, že mi fotbal chybí. Cítím se dobře.“ Návrat nevyloučil. „I pokud jde o zdraví, tak musím zaklepat, že je to dobré.“

Navíc Opavské druhou sezonu za sebou čeká boj o postup do první ligy. Loni zůstali třetí vzadu, letos by už rádi uspěli.

„Výchozí pozice je dobrá, ale když koukám na tabulku, je to vpředu hodně natěsnané. Boj o postup bude složitý. Ale líbí se mi, že se kluci tyto dvě sezony snaží o útočný fotbal. Lidem se to líbí, o čemž svědčí i návštěvnost. A to, že se Opava dvě sezony pohybuje na špici, ukazuje, že nynější cesta je dobře nastavená.“

Roman Skuhravý uvedl, že Opavští zkoušejí jak hru se čtyřmi obránci, tak i se třemi, kterou převážně praktikovali na podzim. „Vyhovují nám oba způsoby,“ řekl kouč. „Každý má něco pro a proti a my se v tom začínáme pohybovat hodně zajímavě. Věřím, že oba ty styly můžeme kdykoliv použít a pak budeme pro soupeře méně čitelní. Uvidíme, s čím půjdeme proti Ústí nad Labem.“

Právě tohoto severočeského soupeře přivítají Opavané na úvod jarní části národní ligy v sobotu 3. března.

Slezský FC zakončí sérii přípravných duelů tuto sobotu – od 10.00 hostí Skalici. Z předchozích deseti zápasů vyhráli tři a dva remizovali. „Herní tvář týmu je lepší než výsledková, takže věříme, že se nám podaří formu vyladit tak, abychom na jaře byli spokojeni,“ řekl trenér Roman Skuhravý.