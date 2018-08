Tahanice o Schumachera. Jihlavského beka chtějí pražské kluby i Rijeka

Ovšem kroužit kolem talentovaného leváka postupně začaly i další týmy. Manažer německého fotbalisty Bernd Gabriel tento týden pro MF DNES potvrdil: „V tuto chvíli jednáme s několika kluby.“

Důvěryhodný zdroj redakce uvádí, že kromě Dukly Praha jedná fotbalová Vysočina také s dalším pražským celkem – Bohemians Praha 1905. „Je pravda, že zájem o Tilla má více českých klubů,“ přikývl ředitel FC Vysočina Jan Staněk.

Till Schumacher v dresu rezervy Borussie Dortmund.

Vedle toho se začaly ozývat rovněž mančafty ze zahraničí. Podle informací MF DNES by o Tilla Schumachera stál i klub HNK Rijeka, aktuálně druhý celek nejvyšší chorvatské soutěže. Kromě týmu z Balkánu je německý obránce v hledáčku také ve Francii. Šéf fotbalové Vysočiny Staněk se však omluvil: „V tuto chvíli nemohu komentovat, jestli jsme, nebo nejsme v pokročilé fázi jednání s kterýmkoli klubem.“

Ať už by Till Schumacher odešel kamkoli, protistrana bude muset za tohoto hráče uhradit výstupní klauzuli. Ta by podle zpráv redakce z dobře informovaného zdroje měla činit 250 tisíc eur, tedy necelých 6,5 milionu korun. Budoucnost německého obránce, tedy zda odejde, či nakonec setrvá v druholigové Jihlavě, by mohla být jasnější příští týden.

Teplice stále touží po Klímovi

Definitivně také ještě není smeten ze stolu možný odchod Jiřího Klímy. O 21letého útočníka, jenž na startu druhé ligy vstřelil již tři góly, stojí už několik týdnů prvoligové Teplice. Nebyl jediný, o nějž se Středočeši zajímali. Ti také chtěli 24letého záložníka Jakuba Fulneka.

Odejde? Jihlavský fotbalista Jiří Klíma (vlevo) možná v brzké době doplní v Teplicích Tomáše Kučeru, dalšího odchovance FC Vysočina.

Podle posledních dostupných informací redakce MF DNES ze severu Čech by však údajně Vysočina pustila do desátého týmu první ligy pouze jednoho z nich. A jelikož Teplice hledají především útočníka, pak by první v pořadí měl být Klíma.

Sportovní ředitel Teplic Jakub Dovalil se nechal slyšet: „Zatím jsme se v jednání nikam nedostali, stále hledáme průsečík. My jsme navrhli v minulosti nějakou částku, Jihlava s ní nesouhlasila, uvidíme tedy, jak to dopadne.“ Že Vysočina odmítla nabídku na Klímu z Teplic, potvrdil i jihlavský Jan Staněk. Ten ještě připojil: „Musela by přijít velmi nadstandardní nabídka, abychom někoho pustili, což ale platí pro všechny hráče.“

Pokud jde o příchody, Vysočina v tuto chvíli nikoho dalšího do kádru nehledá. „Řešili bychom další příchod v případě, že by někdo z týmu odešel,“ uvedl Staněk. Zůstat by u mužstva měl nadále i hlavní trenér Martin Svědík, o něhož stála před sezonou například Dukla Praha. „Pokud vím, všechny týmy teď mají trenéra. A pan Svědík u nás má smlouvu, počítám tedy, že tuto sezonu bude u nás. Nevidím důvod, proč by měl odcházet,“ pronesl šéf jihlavského klubu.