Končal vyhlížel zahraničí, ale zamířil do Vítkovic. Pocit má však dobrý

„Byl jsem rozhodnutý jít do zahraničí – Německo, Rakousko, Švýcarsko. Bohužel to nevyšlo,“ popsal čtyřiadvacetiletý Končal příchod do ostravského klubu.

„Před necelými dvěma týdny se mi ozval trenér Balcárek, že má o mě zájem. Měl jsem z toho dobrý pocit. Jsem rád, že jsem skončil tady.“ Soutěž nezměnil. Jen klub. Zůstává v národní lize, byť v nejvyšší lize už prošel Mladou Boleslaví, Příbramí, Jabloncem a s mateřskou Plzní získal v roce 2013 titul. „To je fotbal, někdy se daří, jindy ne,“ odpověděl někdejší mládežnický reprezentant na dotaz, čím to, že se neudržel mezi elitou.

„Ale ve Vítkovicích je slušná banda, takže když se nám bude dařit, kdokoliv z nás se může do první ligy dostat.“ Nevadí mu ani to, že se stěhoval přes celou republiku. „Fotbal je můj život, hodně jsem mu obětoval, takže nějakých čtyři sta kiláků navíc není problém,“ usmál se. „Navíc mám přizpůsobivou přítelkyni, takže jí chci poděkovat, že se tady stěhuje se mnou.“

Proč mu zahraniční angažmá nevyšlo? „Nějaké nabídky byly, ale chtěl jsem, aby mi to dávalo smysl po fotbalové stránce, abych zůstal na profesionální úrovni, načež se ozvaly Vítkovice.“ Za ně poprvé nastoupil minulý týden v poháru v Novém Jičíně (4:1) a v sobotu v lize proti Varnsdorfu (2:0).

Po poháru byl naprosto vyčerpaný, v lize ho chytaly křeče. „Věřím, že to bude zápas od zápasu lepší, co se týče kondice. Od toho se budou odvíjet i moje lepší výkony na hřišti.“ Takže musí dohnat tréninkový výpadek z léta? „To ne, běhal jsem, posiloval, všechno. Chvíli jsem se připravoval s juniorkou Plzně, asi čtrnáct dnů i s Jiskrou Domažlice, za což bych jim chtěl poděkovat, ale trénink nenahradí zápas. Doufám, že se do toho dostanu co nejdříve.“

Ostatně dva a půl měsíce nehrál žádné ostré utkání. Další ho čeká s Vítkovicemi už v pátek od 18.30 v Jihlavě. Obavy, že by Vítkovice jako v minulých dvou sezonách znovu hrály jen o záchranu, nemá. „Fotbal je krásný v tom, že každý víkend je nový zápas, kdy můžete vyhrát, takže věřím, že navážeme na minulou výhru s Varnsdorfem (2:0). Start nám vyšel, ale do dalších zápasů musíme jít s pokorou, nasazením. Musíme pořád hrát to svoje. Nepolevit.“