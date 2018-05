Trestuhodně jsme zahodili šance, štve příbramského Csaplára. A Ústí žije

„Když budeme stejně jako k tomuhle utkání přistupovat i k posledním čtyřem, budeme se o udržení bít až do konce sezony,“ nepochybuje ústecký kouč Aleš Křeček. „Zápas s Příbramí byl nesmírně náročný, ale šli jsme za vítězstvím od začátku do konce. Věřili jsme tomu.“

Ústí sice zůstalo šestnácté, ale dotáhlo se na konkurenty. Závěr sardinkovsky natěsnané tabulky je: 12. Varnsdorf 26 bodů, 13. Táborsko 25, 14. Frýdek-Místek 25, 15. Vítkovice 24, 16. Ústí 24. Rivaly Křečkovy ekipy ještě čekají bitvy víkendového 26. kola.

Varnsdorf v sobotu nastoupí k jedné z klíčových partií ve Frýdku-Místku, navíc má k dobru úterní dohrávku s Příbramí.

A ta už ztrácet chtít nebude. Zatím je stále druhá. „Postup se ale zkomplikoval. Hráčům jsem po zápase řekl, že už je zase před zápasem. V úterý jedeme do Varnsdorfu a musíme uspět,“ zavelel příbramský kouč Josef Csaplár.

Byl hodně rozladěný z mizerné koncovky svého týmu: „Tohle utkání nevyhrálo Ústí, tohle utkání si prohrála Příbram sama. Měla po prvním poločase vést 4:0 a bylo by rozhodnuto. Jenže my své neuvěřitelné šance trestuhodně zahodili a ten nahoře nám to spočítal.“

Po promarněných tutovkách udeřilo Ústí, 973 fanoušků rozjásal dvě minuty před pauzou Kingue. Jeho střelu z přímého kopu tečovala zeď a brankář Boháč neměl nárok.

„V první půli jsme hráli proti dost silnému větru, šance velmi kvalitního soupeře jsme přežili se štěstím. Ale pak jsme měli spoustu brejků, druhý poločas byl od nás velmi dobrý,“ pochvaloval si trenér Křeček.