Ústecký fotbalista Jakubov: Od Baroše se naučíte každý trénink něco

Následoval přesun do Baníku a postup do elitní soutěže, ale v ní si nezapsal ani jeden start. Proto zamířil do Ústí na hostování.

Jaký byl rok v Ostravě?

Loni v lednu jsem si natrhnul zadní stehenní sval, celou přípravu jsem promarodil a naskočil až do soutěže. Cíl jsme splnili, postoupili jsme do ligy. Vyměnil se trenér, přišli noví hráči, větší konkurence. A chodí to tak, kdo má lepší formu, hraje. Nás tam bylo hodně, to se stává, že se útočník neprosadí. Pak jsme si vyhodnotili, že hostování teď pro mě bude lepší.

Jak na vás velkoklub, kterým ostravský Baník je, zapůsobil?

Přirostl mi k srdci. Věřím, že se na jaře zachrání co nejdřív, první liga tam patří. A Baník je tradiční klub, který by se měl pohybovat v horní polovině tabulky.

Je vám 27 let, štve vás, že jste se ještě nedočkal startu v první lize?

Přišli Baroš a Poznar, ligoví hráči, já s ligou teprve začínal. Vyvrbilo se to prostě tak, že jsem na podzim nenastoupil ani do jednoho utkání. Ale to bylo minulý rok, teď jsem v Ústí a mám jediný cíl, zachránit pro něj druholigovou soutěž.

Nemrzelo vás, že Baník neoživil sestavu, když se mu nedařilo?Samozřejmě jsem byl zklamaný a trošku naštvaný, ale takový je fotbal. Jednou hrajete, podruhé ne, s tím se nedá nic dělat.

Jakým zážitkem pro vás bylo trénovat a sdílet kabinu s vítězem Ligy mistrů Milanem Barošem?

Jeho kariéra je obdivuhodná. Už jen to, že mu je 36 a pořád pokračuje v milovaném Baníku, je skvělé. Od něj se naučíte každý trénink něco, má perfektní krytí balonu, ve svém věku je ještě nadprůměrně rychlý. Jen teď hraje asi víc rozumem.

Jaká byla Juniorská liga?

Dal jsem pět gólů, ale ta soutěž je jen prodlužování dorosteneckého fotbalu. Je škoda, že ligové kluby nemají béčka ve třetí lize. Na dospělý fotbal jsem se těšil, měl jsem strašnou chuť do tréninku a do hry.

Jaký je váš osobní cíl? Zopakovat deset gólů jako ve Varnsdorfu?

Není to nemožné. Loni jsem toho moc nenahrál, ale to neznamená, že bych je nemohl dát znovu a zase se posunout. Chci odehrát co nejvíc minut a pomoct tím, co se ode mě čeká. Útočník se hodnotí od gólů, asistencí a vyhraných soubojů.

Přivedl si vás kouč Křeček, kterého znáte z Ostravy. Je to plus?

Každý hráč má rád důvěru trenéra. Když vás chce do týmu, potěší to. Jsem rád, že budu mít svoji roli, i když nikde není napsáno, že odehraju všechny zápasy.

Přes koho se zachránit? Ústí je v tabulce předposlední

Ústí není tam, kam patří. Mělo sérii osmi zápasů s jedním bodem, to ho srazilo. Dole jsou Frýdek, Vítkovice, Olympia, namočit se může Žižkov. Je jedno, přes koho se udržíme.