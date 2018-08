Soupeři trestají každou chybu, říká třinecký Omasta po přestupu z divize

Po prohře v Českých Budějovicích 1:3 jste prohráli i doma s nováčkem z Prostějova 0:2. Čím to bylo?

Nebyli jsme vůbec živí, málo jsme se pohybovali, chyběl moment překvapení, vpředu jsme se nenabízeli. Balon bohužel nebyl často komu dát.

Bylo pro vás hodně náročné hrát proti prostějovským obráncům, z nichž Schuster a Janíček mají zkušenosti z první ligy?

Bylo to těžké, ale vždy se to dá nějak udělat. Ovšem nám chyběl důraz.

Trenér Neček se zlobil, že jste ztráceli hodně míčů, čímž se hosté snadno dostávali do útoku.

Přesně tak. Těch ztrát bylo moc. Míč nám odskakoval. Sám jsem několikrát pokazil úplně jednoduché balony.

Jaký je pro vás přechod z divize o dvě soutěže výše?

Je to dost velká dřina, nic jednoduchého. Všechno je rychlejší. A o hodně. Na nic nemám čas, hned mě protihráč doráží. Pořád si na to zvykám. Už to sice není tak těžké jako ty první dny, ale pořád, v každém zápase přicházím na nové věci.

Překvapila vás něčím druhá liga?

Nevím, jestli překvapila, ale fyzicky je mnohem náročnější než divize. Soupeř potrestá každou chybu. V divizi jsme třeba ztratili balon, ale protivník to nedokázal pokaždé využít ve svůj prospěch. Tady je to jiné, jsou tu zkušení hráči, kteří okamžitě trestají chyby, dostávají svůj tým do šancí.

V mládežnických kategoriích jste působil v Baníku, Opavě i Vítkovicích. Ke kterému z těch klubů máte nejblíže?

Asi k Baníku. Jsem z Havířova, takže do Ostravy to mám kousek a občas jsem tam na fotbal i zajel.

Ostatně do Třince vás doporučil někdejší hráč Baníku Miroslav Matušovič, který působí v Havířově. To on objevil váš talent?

Jsem moc rád, že jsme se vůbec mohli potkat, že se do Havířova vrátil. Mně to strašně pomohlo, od začátku mi hodně radil. Na tom, kde nyní jsem, má velkou zásluhu. Bez jeho rad a zkušeností, které nám v Havířově předával, bych se sem možná nikdy nedostal.

V Třinci vás vede náročný trenér Jiří Neček, který nyní po druhé porážce prohlásil, že v přípravě přitvrdí. Jde to ještě?

Vážně? Tak na to se tedy vůbec netěším. Raději bych si odpočinul. Co se dá dělat, prohráli jsme a musíme si to odběhat, nebo co vymyslí. Je opravdu hodně náročný. Ani na tréninku nesmíme nic vypustit. Ale tak to má být, žádný trenér nechce, aby hráči nedohrávali souboje.