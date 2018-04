Na záchranu potřebujeme ještě osm bodů, říká kouč Táborska Nádvorník

Jeho celek první třetinu jarní části zvládá. V zápasech, kde mohl jen překvapit, nepřekvapil. A co si uhrát měl, to víceméně uhrál. V úvodních dvou kolech prohrál s Opavou (0:3) a s Příbramí (1:3). Porazil Sokolov (5:1) i Vítkovice (1:0).

„Jediné, co mi chybí k úplné spokojenosti, je jakýkoliv bodový zisk ve Frýdku-Místku,“ říká Nádvorník. Táborsko je v tabulce na dvanácté příčce. Na patnáctou, která je první sestupující, má náskok sedmi bodů.

Zítra zakončíte důležitý týden, kdy hrajete proti dvěma týmům pod vámi. Duel v Ústí nad Labem vás ještě čeká, ale Vítkovice jste porazili 1:0. Oddechl jste si, že jste to zvládli?

Samozřejmě je to příjemný, když jsme zvládli takhle těžký zápas a nechali Vítkovice v bodovém rozdílu pod námi. To samé je teď Ústí, kde bychom také rádi jakkoliv bodovali. Byli bychom rádi, kdyby se k nám nepřiblížilo. Ale je to jen jeden pohled na soutěž. My se nekoukáme na jednotlivé zápasy, ale jedeme celou sezonu jako celek. Víme, že potřebujeme k záchraně nějakých 32 bodů. Máme před sebou devět zápasů a je nám jedno, se kterými soupeři je uhrajeme.

Kdybyste ale neporazili Vítkovice, asi byste měli více starostí...

Já bych to nechtěl stavět do té role, že tohle jsou klíčové zápasy pro záchranu. Pro pohodu jsou důležité. Je dobré, že se soupeř na vás nedostane a ani se nepřiblíží. Na spodek tabulky máme náskok sedmi bodů. Jsou to nějaké tři zápasy. Máme ještě jednu obrovskou výhodu.

Povídejte...

Že už máme to nejtěžší za sebou. Na rozdíl od mančaftů, co jsou pod námi. V prvních dvou kolech jsme hráli se dvěma týmy, které jsou v téhle soutěži rozdílové a jsou nad ostatními. Duely s Opavou a Příbramí týmy pod námi ještě čekají. Ale alfou a omegou je teď pro nás následujících devět duelů. A v nich potřebujeme uhrát sedm, osm bodů. Není to jen o zápase v Ústí.

Jak jste spokojený s první třetinou jara?

Máme odehraných pět zápasů. K úplné spokojenosti mi chybí jakýkoliv bodový zisk z Frýdku-Místku, kde jsme prohráli 0:1 v 87. minutě a naše hra neměla parametry, které bych si představoval. Dva zápasy jsme vyhráli. Jeden jsme odehráli excelentně se Sokolovem, porazili jsme v důležitém zápase Vítkovice. Takže pro nás super. A věděli jsme, že první dvě kola s Opavou a Příbramí budou obrovsky těžký. Chtěli jsme bodovat, každý bod z těchto těžkých utkání by pro nás byl plusový, ale moc jsme s nimi dopředu nepočítali.

Opava i Příbram na jaře prokazují, že ční nad ostatními.

Jsou kvalitou trošku vzdálené zbytku soutěže. Třinec na jaře takové výkony jako na podzim nepodává a Budějovice taky ne. Opava i Příbram si udržely kvalitu své hry z podzimní části a řekl bych, že oba ještě svou hru dokázaly vylepšit.

Dokážete si ještě představit, že by přišly o postup do nejvyšší soutěže?

Vůbec. Myslím si, že o postupujících do první ligy už je v této sezoně rozhodnuto.

V zimě jste obměňovali kádr. Jak jste zatím spokojený s novými hráči? Pravidelně hrají jen Vandas s Ngimbim...

Jednotlivce bych hodnotit nechtěl. Mančaft jsme museli v létě i v zimě doplňovat, abychom byli konkurenceschopní. Jsem rád, že většina hráčů je na přestup a jsou to naši hráči. A je to příslib do budoucna, důležitý a pozitivní prvek se kterým budeme dále pracovat.

Na koho se teď v bojích o záchranu můžete nejvíc spolehnout?

Máme tu osu, na které nám to stojí. Toma, Navrátil, Kučera a Nešický. A věříme, že se k nim přidá Zbyněk Musiol svými góly. Kolem těchto hráčů základní jedenáctku vždycky musíme nějak postavit.

Ústí nad Labem dokázalo na jaře doma porazit budějovické Dynamo. Oproti podzimu se zvedlo...

Docela ano. My jsme získali v jarní tabulce šest bodů a oni pět, takže jsme jim ještě o fous utekli oproti podzimu, což je dobře. Ale dělají všechno pro to, aby se zachránili. Kádr posílili a bude to těžké utkání, stejně jako to bude i těžký závěr soutěže.

Neodpadne někdo dřív?

Letos je to jiné. Nebude to jako v minulých sezonách, kdy byl Prostějov odříznutý. V zimě kádr nedoplnil a neměl pak kvalitu. Teď všechny týmy dole dělají maximum pro to, aby se zachránily, Frýdek přivedl plno nových hráčů, Vítkovice zkušené hráče, Ústí taky. Oproti podzimu všechny týmy své kádry zkvalitnily.

Takže předpovídáte, že o postupu rozhodnuto je a o záchranu se bude hrát až do posledního kola?

Ta soutěž bude letos zajímavá a těžká skutečně až do posledního kola.