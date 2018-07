Nováček z Prostějova už nechce být dobrovolným dárcem bodů

„Byli jsme otloukánci. Nikdo si nepřipouštěl, že s námi může prohrát. Do Prostějova se jezdilo pro tři body. Tohle skončilo. Zadarmo nedáme ani bod, chceme být úspěšní,“ říká krátce před startem sezony předseda 1. SK Prostějov František Jura.

Vedení hanáckého celku bylo v krátké letní pauze hodně aktivní na přestupovém poli. Ze Slovenska přišli brankář Miloslav Bréda, Jakub Verčimák do zálohy a útočník Marián Kovařík. Novým hráčem ve středové řadě je také Matěj Biolek, který v dresu Slovácka okusil i první ligu.

Tomáš Janíček

„Je to rychlý a důrazný hráč. Umí dát i gól. Doufám, že to potvrdí také u nás,“ přeje si trenér Oldřich Machala. Nejzkušenější posilu získal nováček do obrany. Na stoperu bude hrát Tomáš Janíček. Bývalý kapitán Zlína v nejvyšší soutěži odehrál téměř 230 zápasů, loni vyhrál Český pohár.

„Má hodně zkušeností. Hrál ligu ve Zlíně a v Boleslavi, měl by nám hodně pomoci,“ věří Machala. Výrazná obměna kádru proběhla v průběhu necelého měsíce, hektické týdny má vedení již za sebou.

„Máme hodně dobré vztahy s manažery ligových klubů, což nám některé věci usnadnilo. Na druhou stranu jsme nemohli dlouho otálet, trenéři potřebovali mít tým rychle pohromadě a týmy z nejvyšší soutěže zužovaly kádry až později. V rámci možností se nám ale podařilo složit konkurenceschopnou sestavu,“ tvrdí prostějovský šéf Jura, který si cení především angažmá Janíčka.

„Hodně jsem o něj stál. Vždy se mi líbil.“ Mužstvo prostějovských fotbalistů je pohromadě, přesto není vyloučeno, že ještě přijde posila „last moment“. Šlo by o ostříleného hráče s velkou ligovou zkušeností. „Taková možnost existuje, uvidíme, jestli budou naše jednání úspěšná,“ poznamenal Jura.

V přípravě nováček druhé ligy odehrál šest zápasů. Vydařilo se mu především utkání proti ostravskému Baníku. Vítězství 2:1 zařídil Jan Koudelka, autor obou branek. „Tenhle zápas ukázal, že můžeme hrát ve druhé lize slušnou úlohu,“ řekl Machala.

Prostějov do nového soutěžního ročníku vstoupí v sobotu 20. července. Na domácím hřišti přivítá od 17 hodin Vlašim.