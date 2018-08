Prostějovského Poláka čeká debut, nastoupí proti „svému“ Brnu

Poutači na domácí druholigový zápas proti Zbrojovce vévodí na webu 1. SK Prostějov obrázek zarputile postaveného Jana Poláka. Také předseda hanáckého klubu František Jura tvrdí: „Doufám, že už Polák bude k dispozici.“

Přestože je po vleklém zranění kolena a v zápasové zátěži ho od května nikdo neviděl, jméno 37letého středopolaře před zítřejším derby Prostějova proti Brnu táhne. Větší osobnost by na trávníku zápas neměl. „Už jen jeho přítomnost může pomoct Prostějovu a jeho hráčům k lepšímu výkonu, povzbudit je,“ tuší Milan Lutonský, brněnský záložník, který s Polákem do konce minulé sezony hrál.

Byla by to navíc premiéra jako hrom, kdyby poprvé v novém dresu hrál bývalý reprezentant proti mateřskému oddílu, který o něho v létě po sestupu z první ligy ztratil zájem. „Spoluhráči už ho kvůli tomu v kabině popichovali,“ všiml si prostějovský obránce Aleš Schuster. „Honza je ale dost zkušený na to, aby se na zápas připravil jako vždycky,“ dodává Schuster bleskově.

I kdyby snad Polák ještě do hry zasáhnout nemohl, protože se od konce v Brně stále napřed dával zdravotně do pořádku, byl by sobotní duel pikantní až až. V Prostějově hraje řada bývalých hráčů Zbrojovky, třeba právě Schuster. S ním ještě Karel Kroupa a Martin Sus. „Jezdí nás z Brna plné auto, cestuje s námi i mladý brankář Filip Jícha, který v Brně studuje,“ hlásí Kroupa, syn věhlasného kanonýra mistrovské Zbrojovky.

„Pro mě je tenhle zápas asi ještě výš než pro ostatní. I s tátou se o něm bavíme. Jen nevím, jestli ho kvůli zranění stihnu. Je to padesát na padesát,“ referuje.

V srpnu se k posádce na trase mezi Brnem a Prostějovem přidal i Polák. Osobnost znalá poměrů v bundeslize. „Proč by s námi neměl jezdit taky? Akorát musíme brát to největší auto, co máme, ne Filipova malého golfa. Cesta se dá vydržet i ve víc lidech, je to 40 minut,“ směje se Kroupa.

Téma Zbrojovka je v autě časté, a jak se blíží první pořádné derby v sezoně, přibývá na intenzitě. „Nevím, jestli jsou v Brně rádi, nebo ne, že jsou tak často v televizi, ale my je díky tomu máme zmapované víc než dobře,“ nadhazuje Kroupa.

Takhle třeba mluví o brněnském kanonýrovi Lukáši Magerovi, který je podobným typem vysokého útočníka jako on: „Na to, že se Zbrojovka vlastně pořád sehrává, a na to, že Magera je hráč, který servis od ostatních potřebuje, je jeho pět gólů za pět zápasů na klobouk dolů. To kolikrát nedá ani hráč v sehraném mančaftu. Bohužel my hodláme jeho sérii přerušit,“ rýpne si Kroupa.

Prostějov se těší na podobný kasamač, jako když tam předloni jezdily Sigma Olomouc a Baník Ostrava a stadion pro zhruba 3 300 diváků praskal ve švech. „Ty zápasy byly vyprodané až nad limit,“ vybavuje si Schuster, který podobnou kulisu čeká i s Brnem. „Hlavně by to mohl být pěkný zápas. Máme hráče do kombinace, nemíníme jen nakopávat. I když Karel by to tam mohl po nějakém centru uklidit,“ představuje si potenciální gólovou situaci.

Všemu tomu dává pomyslnou korunu šrumec kolem Poláka. „Kolem Honzy by byla pozornost, i kdyby se s Brnem nehrálo. Přišel k nám jako zvučná posila, je po zranění, chystá se na svůj první zápas. Je kolem něho rušno. On sám nedává emoce najevo tak, že by nás ostatní na Zbrojovku hecoval. Myslím si, že Honza je dostatečný profík na to, aby se nachystal dobře jako na každý jiný zápas,“ očekává Kroupa.