Prostějov ve druhé lize nadchl, pak spadl do reality

„Tak, jak jsme po osmi kolech viděli všechno růžově, tak jsme po dalších osmi kolech, které jsme nezvládli, spadli do reality,“ hodnotí dvě absolutně rozdílné poloviny podzimu předseda prostějovského klubu František Jura.

„Trápila nás koncovka, což bylo vidět především v posledních týdnech. V utkáních s Vítkovicemi a Jihlavou jsme urazili fotbalového pánaboha. Byli jsme lepší, dostali jsme se do šancí a měli mít šest bodů. Byl z toho jediný. Tak to přece nejde,“ dodává.

Prostějov v průběhu podzimu doplatil na špatnou koncovku. V šestnácti zápasech dal pouze dvanáct gólů, suverénně nejméně že všech týmů soutěže. I poslední Viktoria Žižkov dala o čtyři branky více. Není divu, že nejlepšími střelci jsou Koudelka, Hapal a Kroupa, autoři dvou branek.

„S útočnou fází jsme měli problémy i ve vítězných zápasech. Vyhrávali jsme 1:0. Hrát šestnáct utkání na nulu vzadu se ve druhé lize nedá,“ vypíchl hlavní poznatek z podzimu prostějovský trenér Oldřich Machala. „Do ofenzivy musí přijít tři nebo čtyři kvalitní hráči. Jinak se v každém utkání budeme bát o výsledek,“ naznačil své představy o posílení sestavy.

Změny v sestavě avizuje rovněž klubový šéf Jura, jehož nejlepším útočníkem byl osmatřicetiletý Karel Kroupa. „Před sezonou jsme se domlouvali, že bude útočník číslo dva, nakonec byl útočník číslo jedna. Z mého pohledu by měl dohrát sezonu, pořád nám má co dát. Druhého útočníka jsme hledali v Mariánu Kovaříkovi, ten dostal málo šancí a navíc je ani nevyužil,“ uvědomuje si nedostatky v útoku klubový předseda, podle něhož bude třeba posílit i kraje ofenzivy. „Potřebujeme rychlé krajní hráče, kteří umí zahrát jeden na jednoho a dají do vápna finální přihrávku.“

Dlouho byl jejich autorem na křídle Jan Koudelka, kterého si během podzimu přijelo prohlédnout několik ligových manažerů. Jenže šikovný záložník ke konci podzimu ztratil formu.

„Táhl to od jara ještě ve třetí lize. Výpadek formy potká každého. Nemůžeme jenom čekat na to, jestli Koudelka zahraje, nebo ne,“ zastal se hráče Jura, který kromě posílení bude pracovat i na udržení současných opor. „Klíčovým hráčem je pro nás brankář Miloslav Bréda, budeme se snažit jej za každou cenu udržet.“