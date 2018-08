Střelecká bída. Není příjemné to sledovat, trápí Knoblocha z Pardubic

„Mohli jsme dát dvě branky v každém poločase a vyhrát 4:1... Druhý gól Vlašimi totiž padl z brejku až v době, kdy jsme hráli na riziko jen se třemi obránci,“ připomíná pardubická jednička, jež minulý týden oslavila 26. narozeniny.

Problémem byla vážně jen zakletá muška, zakončení se nedařilo útočníku Petráňovi ani záložníku Kovářovi; jinak výkon mužstva podle Knoblocha snesl nejpřísnější měřítko. „Troufám si říct, že tomu tak bylo,“ přisvědčuje gólman.

„Spadnout nám tam všechno, dali jsme Vlašimi sedm gólů. I kdybychom byli úspěšní aspoň z 50 procent, vyhráli jsme těch 4:1. Ale to jsou kdyby,“ uvědomuje si Knobloch.

Hřiště ve Vlašimi tak nadále zůstává pro Pardubice „zapovězenou“ půdou, ne a ne tam uspět. „Ale v těch předchozích zápasech to bylo vždy vyrovnané, nepředváděli jsme tam optimální výkony. Teď jsme to chtěli změnit, a až na výsledek se to dařilo,“ srovnává brankář.

Právě rezultát výrazně kalí jeho dojem ze začátku sezony - přitom Pardubičtí jsou v tabulce aktuálně pátí s bilancí 3-1-2 a deseti body. „Lépe by se mi to hodnotilo po pěti kolech, to by byl dobrý počet. Mrzí mě dva zápasy, kde jsme body zbytečně ztratili. V Jihlavě jeden a teď ve Vlašimi tři. Z toho pohledu moc spokojený nejsem,“ říká.

Zatím netuší, zda se mezi tyčemi objeví i ve středečním pohárovém duelu 2. kola v Benátkách nad Jizerou (od 17 hodin); spíš lze očekávat, že jej, stejně jako minule v Lanškrouně, zastoupí Nicolas Šmíd.

„Sestava určitě dozná změn, i vinou zranění, která máme. Soupeř z divize se na nás bude chtít vytáhnout, bude to nepříjemný zápas,“ tuší Knobloch, jenž by pak v brance neměl chybět v sobotu, kdy Pardubice od 10.15 hostí Pod Vinicí nyní první Dynamo České Budějovice.