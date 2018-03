Fotbalisté Pardubic touží po prvním skalpu Hradce Králové

Domácí derby s Hradcem ještě ani jednou nevyhráli, hlavu si nad tím v rozhovoru pro web Pardubic lámal středopolař Jan Řezníček.

„Proč to ještě nevyšlo? To je těžká otázka. V některých zápasech jsme k výhře měli blízko, ale nedopadlo to. Nevím, čím to je, každopádně je to minulost. Snad vyhrajeme teď,“ vyhlašoval jeden ze základních stavebních kamenů pardubické sestavy.

Řezníček ve výhru věří nejen kvůli tomu, že Pardubice jdou do zápasu vůbec poprvé jako lépe postavený tým v tabulce. Domácí jsou čtvrtí, Hradec desátý. „Říkám si už od zimní přestávky, že teď je ta chvíle, kdy musíme derby s Hradcem vyhrát,“ neskrývá.

Derby Pardubic s Hradcem Králové ve druhé lize 28. července 2013 Hradec - Pardubice 2:2

Góly: Šisler z pen., Kraják - Hundák, T. Kakrda 4. června 2014 Pardubice - Hradec 0:1

Gól: Halilovič 16. srpna 2015 Hradec - Pardubice 1:1

Góly: Vaněček - Kopřiva 19. dubna 2016 Pardubice - Hradec 1:2

Góly: Petráň - Holeš, Pázler 14. srpna 2017 Hradec - Pardubice 2:1

Góly: Pázler z pen., Schwarz - Černý 24. března 2018 Pardubice - Hradec 10.15

hřiště Pod Vinicí

Pardubický záložník je na zápas pořádně nabuzený. Ostatně i jako celá kabina, kterou vede známý hecíř Jiří Krejčí. „Právě on má velký podíl na tom, jak derby vnímám. Vedl mě už v dorostu, kde jsem si poprvé uvědomil, o jaké zápasy se vlastně jedná. V derby jde o všechno,“ podotýká pětadvacetiletý Řezníček.

Poslední vzájemný zápas prohrály Pardubice s Hradcem Králové ve třetím kole letošního ročníku na hřišti v Malšovicích 1:2. To už ovšem domácí hodili za hlavu.

„Je to nový zápas. Jdeme do něj jako do každého jiného - chceme zvítězit!“ netají se kouč Pardubic Jiří Krejčí. A dodává: „Samozřejmě je vše umocněno tím, že jde o regionální derby. Na klucích vidíme, že jsou netrpěliví a chtějí se po dlouhé přestávce ukázat před svými fanoušky v nejlepším světle.“

Minulé kolo proti Vítkovicím bylo v Pardubicích pro nepříznivý terén ještě odloženo (nový termín je 4. dubna), ale v dnešním utkání nic takového nehrozí. Klub hřiště kontroloval a startu duelu nic nebrání. „Terén už bude dobrý. Fanoušci ať se na zápas připraví, neumím si představit, co by se muselo stát, aby se to zase odkládalo,“ přemítá trenér Krejčí.

„I já bych rád všechny pozval. Zahrajeme si konečně doma, moc se těšíme. Doufám, že fanoušků dorazí co nejvíc. Chceme se odvděčit výhrou, “ slibuje Řezníček.

Co podle něj bude největší silou Pardubic? „Nejen na Hradec, ale na všechny týmy ve druhé lize platí rychlá hra po křídlech, která nám svědčí, zvlášť potom doma. Jsou tu i další věci, ale taky si musíme nechat něco pro sebe, abychom Hradec něčím překvapili,“ usmívá se Řezníček.

Druhý zápas po svém přestupu z Hradce do Pardubic odehraje proti Votrokům Pavel Černý. Premiéru potom v derby zažije před domácími fanoušky. „Zápas to bude stejný jako každý jiný. Jediné, co může být zajímavé, je, že v hradeckém týmu znám většinu kluků,“ uvažuje Černý, střelec jediného gólu Pardubic v posledním vzájemném zápase. Poslal jím sice svůj tým do vedení, ale Hradec nakonec skóre dokázal otočit.

„Vyměnil bych ten gól za tři body, ale to už je pryč. Zapomněli jsme na to. Po přestávce jsme odpočinutí a nažhavení. Nálada v kabině je skvělá, všichni se na derby těšíme,“ říká Černý.

Na otázku, koho tipuje na vítěze, odpověděl jasně: „Není o čem diskutovat. Zvítězíme!“ tvrdí Černý. Nesmí se však opomenout, že na druhé straně hřiště budou stát neméně motivovaní královéhradečtí Votroci. „I my se samozřejmě na zápas těšíme. Bude to pikantní souboj. Tak, jako každé derby,“ vzkazuje na stránkách FC Hradec Králové trenér Votroků Karel Havlíček.

Jeho tým bude usilovat o napravení nezdaru v minulém kole na Žižkově (0:2). „Věřím, že nás do Pardubic přijedou podpořit mraky našich fanoušků. Potřebujeme odčinit poslední zápas a omluvit se co nejlepším výkonem. Je potřeba jim také poděkovat za fandění na Žižkově,“ konstatuje kouč hradeckých fotbalistů.