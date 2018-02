Bez generálky, fotbalistům Hradce Králové vzala soupeře chřipka

„Ještě ve středu to vypadalo, že když Převýšovu dva hráče půjčíme, tak se bude moci hrát, ale dnes onemocněli čtyři další, takže jsme museli utkání zrušit,“ uvedl ve čtvrtek odpoledne trenér Hradce Králové Karel Havlíček.

Převýšov byl posledním soupeřem, se kterým se měl Hradec utkat před vstupem do jara. Místo v programu Hradce ale zůstane nezaplněno.

„Narychlo jsme se snažili sehnat nějakého jiného soupeře, ale všichni už měli svůj program. Vyřešili jsme to tak, že část kádru půjde hrát v neděli za juniorku ligový zápas, se zbytkem potrénujeme,“ vysvětlil trenér. „Není to příjemné, ale velká komplikace by to být neměla.“

Hradeckou juniorku čeká v neděli dopoledne zápas na umělé trávě Všesportovního stadionu s příbramskou, v hradecké sestavě by se mělo objevit sedm hráčů druholigového kádru.

Posledním vystoupením hradeckého mužstva před startem jara tak bylo střetnutí s třetiligovými Jirny, které minulou sobotu porazilo 9:1. Šlo o jedenáctý duel letošní zimy, Hradec jich šest vyhrál, mezi poraženými nechybí ani prvoligový Jablonec.

Vstup do jarní části sezony mají obstarat už příští týden dva atraktivní duely. Ve středu do Hradce dorazí prvoligový Zlín ke čtvrtfinálovému zápasu pohárového MOL Cupu.

V sobotu sice Hradečtí k prvnímu druholigovému zápasu jara vyrazí na hřiště soupeře, ale nebudou to mít daleko. Na programu prvního jarního kola totiž je derby v Pardubicích.