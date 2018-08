Sokolov bude hodně nabuzený, míní chrudimský trenér Jirousek

„Ambice Sokolova jsou veliké. Před sezonou posílil o ligové hráče a jeho tabulkové postavení určitě nebude takové, jaké je nyní. Rozhodně bude stoupat vzhůru a bude s tím chtít začít už u nás,“ tuší trenér MFK Chrudim Pavel Jirousek.

Východočeši jsou se čtyřmi body jedenáctí a od Sokolova je dělí čtyři příčky. Rozdíly jsou tedy minimální. „Viděl jsem několik posledních utkání našeho soupeře a musím uznat, že bohužel pro nás je na jeho straně velká kvalita. Trenér Pavel Horváth ordinuje hráčům plzeňskou hru a určitě budou všichni hodně natěšení na první výhru. Není to soupeř, kterého bychom teď potřebovali,“ přiznává Jirousek.

Jeho tým totiž v posledním ligovém klání schytal prohru 0:4 od Pardubic a před sobotním zápasem, kdy má hodně co napravovat, je tedy ve složité situaci. „Máme velké problémy s defenzivní činností. Dostáváme strašně laciné góly a naši soupeři se moc nenadřou. Toto musíme eliminovat. Pro sobotu je to úkol číslo jedna,“ vyhlašuje Jirousek.

Chrudim má v těchto dnech hodně náročný program. Ve středu hrála pohárové utkání v Přepeřích. „Máme teď pět zápasů v patnácti dnech, takže někteří hráči ani na pohár necestovali. Hodně to prostřídáváme a musíme vybrat co nejlepší hráče na Sokolov,“ říká Jirousek.

Drobným povzbuzením by mohlo být právě utkání v Přepeřích. Chrudim jej vyhrála 4:2 a proklouzla do dalšího kola MOL Cupu, ale Jirousek má i přesto výhrady. „O postupu nebylo pochyb od začátku, ale zase jsme zbytečně inkasovali. Řekli jsme si, že to odehrajeme s nulou, takže z tohoto pohledu nemůžu být s utkáním příliš spokojený,“ láteří.