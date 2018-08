Mrázek z Chrudimi: Hrůza. Nesáhl jsem si na míč, navíc jsem čtyřikrát lovil

„Pro mě osobně ten zápas nebyl vůbec dobrý. De facto jsem si nesáhl na balon a ještě ke všemu jsem čtyřikrát lovil. Zažil jsem i lepší zápasy,“ nezněl nadšeně Mrázek.

Do utkání přitom jeho tým nastupoval velmi odhodlaný. Navzdory snaze trenérů krotit emoce bylo stejně nejen v chrudimské kabině jasné, o jaký zápas se jednalo. „Určitě jsme věděli, jaké utkání nás čeká. Pardubice jsou deset kilometrů od Chrudimi, navíc se všichni mezi sebou známe, takže určitá rivalita tam probíhala. Hlavním úkolem pro nás ale zůstalo získat tři body, čehož se nám bohužel nepodařilo docílit,“ přemítal Mrázek.

Chrudim se snažila. V závěru prvního poločasu byla lepším týmem na hřišti a domácím hru hodně znepříjemňovala tvrdými osobními souboji. Záměr v tom ale Mrázek neshledal. „Obecně kterýkoliv zápas nesmíte vypustit. Do všeho se musí jít naplno. Kdyby to bylo naopak, tak je něco špatně. Obě strany si to dobře uvědomovaly a na hřišti to vyústilo v nějaké ostřejší zákroky. Nic plánovaného,“ vysvětloval Mrázek.

Ve chvílích, kdy byla Chrudim aktivnější a Pardubice trochu zatlačila, už však prohrávala 0:1. To podle sedmadvacetiletého brankáře předznamenalo osud celého utkání. „Myslím, že rozhodla hned druhá minuta, když jsme dostali první gól. Pardubice se uklidnily, chvíli nás sice nechaly hrát, ale pak se jim povedl i vstup do druhého poločasu a po druhém gólu už měly zápas definitivně pod kontrolou. Ve zbytku utkání už čekaly jen na brejky, protože jsme to museli otevřít,“ měl jasno Mrázek.

Chrudim klidně mohla vyrovnat, minimálně náznaky šancí se objevovaly, ale i tady Mrázek z brány viděl, kde jeho tým tlačí bota. „Neměli jsme dostatečný počet hráčů ve vápně. Za první ani druhý poločas jsme prakticky nevystřelili mezi tři tyče. Byly tam sice nějaké výkřiky, ale hrozně málo důrazu. To také rozhodlo,“ hodnotil.

Na derby dorazila početná návštěva 2 184 lidí, kteří vytvořili parádní kulisu. Zápasy Chrudimi vůbec letos navštěvuje hodně lidí. Na její dosavadní dvě domácí představení přišlo dohromady 2 600 fanoušků.

„Každému fotbalistovi se hraje líp před mnoha lidmi. Mě osobně letos návštěvy v Chrudimi hodně překvapily. Je dobře, že si lidé našli na naše zápasy cestu. Do Pardubic jich za námi přijelo také hodně a atmosféra v derby byla celkově i díky domácím výborná,“ pochvaloval si Mrázek.

Příští konfrontace těchto dvou soupeřů přijde na řadu až v jarní části sezony, teď se Chrudimští soustředí výhradně na nadcházející souboj se Sokolovem, který se odehraje 25. srpna v 10.15 na stadionu v Chrudimi.