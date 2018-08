Špatný start nás nepoloží, věří chrudimský Mastík po další prohře

„Máme za sebou šest kol a prakticky jsme obdrželi víc gólů než ve třetí lize za půl roku, nebo možná i za celou sezonu (ve skutečnosti jich loni Chrudim inkasovala 26, letos zatím 14). V každém zápase dostáváme laciné góly, nejsme schopni to odehrát na nulu. Musíme líp plnit taktické pokyny,“ uvědomuje si obránce Lukáš Mastík.

Nálada v kabině v úvodní fázi této sezony není příliš dobrá, ale navzdory tomu se všichni snaží dál tvrdě pracovat a neskládat zbraně. „Nemůžeme se z toho položit. Šest let jsme tu dřeli, abychom si zahráli tuhle soutěž, a když už ji tady máme, tak musíme makat. Srovnat se, rozebrat si problémy a v první řadě se zlepšit na obou polovinách hřiště,“ nabádá Mastík.

A k tomu nedopomůže nic jiného než poctivý trénink... „V kabině o tom mluvíme už dva týdny, ale zatím to k ničemu nevede. Každý z nás musí přidat něco navíc, dřít jeden za druhého. To jediné nás může odměnit v tom, že zase nebudeme schytávat hloupé góly,“ má jasno sedmadvacetiletý fotbalista.

Na zbytečné branky Chrudim „dojela“ i ve svém posledním domácím zápase proti Sokolovu (1:2). „To jsme si pěkně vyžrali. Sokolov měl ojedinělou šanci, odražený balon trefil Petra Drahoše do kolena a zapadlo to do brány,“ vrací se Mastík k první z nich.

Druhý gól padl pro změnu po Mastíkově chybě v defenzivě. „Soupeř si zaběhl za mě, já se nestihl napojit,“ líčí. „Zápas jsme nezvládli, nejen v obraně. Předvedli jsme nejhorší domácí výkon v sezoně - do brány nám však spadne snad všechno, do čeho soupeř kopne,“ říká Mastík.