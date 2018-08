Návrat po třech měsících. Budějovický gólman Staněk doléčil rameno

„Jindřich je po zranění. Má individuální tréninkový plán,“ vysvětloval trenér David Horejš. Teď už je 22letý gólman, který odchytal podstatnou část uplynulého ročníku, zase zpátky.

Zhruba měsíc trénuje naplno, druholigová utkání sleduje z lavičky a zatím nastoupil do dvou zápasů za juniorku a dvou za A-tým v poháru. Ten poslední ve středu na hřišti Litoměřicka, kde jeho celek vyhrál 2:0 a postoupil do další fáze.

„Jsem hlavně moc rád, že jsem konečně zdravý. Poslední vyšetření ukázalo, že je všechno v pořádku. Takže zhruba měsíc trénuju naplno,“ popisuje Staněk. Naposledy se v brance ve druholigovém zápase představil 16. května v Pardubicích, kde jeho tým prohrál 3:4. Ale to už to bylo s jeho ramenem špatné. Trable začaly o tři dny dříve v domácím duelu s Táborskem.

„Při jednom zákroku jsem špatně dopadl a píchlo mě v rameni. Nejprve jsem si myslel, že to nebude nic vážného, jen naražené a že se to srovná. Zápas jsem dochytal a nastoupil jsem i v Pardubicích. Pak už to ale nešlo,“ vypráví.

Diagnóza zněla: přetržená manžeta rotátoru v rameni. A první zprávy byly zlé – operace a půlroční pauza. „Pak jsem zašel za specialistou, který mi doporučil, že na operaci jsem ještě mladý a mohl bych mít trvalé následky. Zvolili jsme tedy konzervativní léčbu, rehabilitace a to se ukázalo jako správná volba,“ vysvětlil Jindřich Staněk, který během léčby dojížděl do Prahy.

Teď je zpátky s mužstvem a čeká na svou šanci. Má to těžší, protože týmu se daří, vede tabulku, jeho konkurent Zdeněk Křížek nechybuje a v tu chvíli málokterý trenér do sestavy sahá. A tak Staněk zatím naskočil do dvou utkání za juniorský tým, chytal ve dvou zápasech českého poháru v Jindřichově Hradci a v Litoměřicích.

„Jsem za to rád. Zápas na jakékoliv úrovni je pro gólmana nejlepší trénink,“ říká Staněk. „Ty pohárové s týmy z nižších soutěží jsou pro brankáře složité, musí se soustředit na jeden nebo dva zákroky, které v tom duelu přijdou, a tým podržet,“ vysvětluje. V Hradci jeden gól dostal. V Litoměřicích řešil dvě náročnější střely, jinak duel proběhl z jeho strany v poklidu. V neděli jede Dynamo na hřiště Pardubic. Tedy tam, kde Staněk zatím chytal naposledy. Dostane se do branky?

„S trenérem jsme se na tohle téma nijak nebavili. Prostě budu dál pracovat a čekat na šanci,“ vysvětluje. A také se může těšit. Při jeho zranění na něj nezapomněli trenéři reprezentační jedenadvacítky, kde patřil před pauzou do základní sestavy a vysloužil si aktuální pozvánku na nadcházející sraz před zápasy se San Marinem a Řeckem 5. a 10. září.

„Na to se těším moc. Utekl mi při léčbě jeden reprezentační sraz. Byl jsem s trenéry domluvený, že jim budu podávat pravidelná hlášení o mém zdravotním stavu,“ potvrzuje. „Doufám, že se nám podaří uspět a udržet naději na postup na mistrovství Evropy.“