Vyhrál titul v Česku i Gruzii, teď může Grajciar dostat do ligy Budějovice

Prošel Slavií a Spartou. Působil i v Polsku, Turecku nebo v Gruzii. Má na kontě tři starty za slovenskou fotbalovou reprezentaci včetně jednoho gólu, kdy se prosadil proti Bosně a Hercegovině. Ofenzivní záložník Peter Grajciar přišel v úterý do Českých Budějovic z prvoligové Příbrami a ihned po vyřízení všech formalit naskočil o den později do pohárového střetnutí v Jindřichově Hradci.

„Asi poprvé jsem zažil, že jsem bez jediného tréninku naskočil do ostrého utkání. Ráno jsem se sbalil, s týmem jsem absolvoval krátkou rozcvičku a ihned jsme vyrazili na zápas do Jindřichova Hradce,“ popisoval rychlý přesun do Českých Budějovic.

S debutem mohl být spokojen. Dynamo vyhrálo na půdě divizního soupeře 4:1 a postoupilo do dalšího kola. „Dali jsme čtyři branky, což je proti soupeři z nižší soutěže, který od prvních minut hlavně brání, pozitivní. Měli jsme to trochu náročnější tím, že Hradec šel po šťastné brance do vedení, ale za vítězstvím jsme si šli a zaslouženě postoupili dál,“ komentoval brzy 35letý fotbalista průběh duelu.

Sám se uvedl ve velkém stylu. Připravil pro své spoluhráče první dvě branky, když z rohového kopu našel Adriána Čermáka a následně i Pavla Nováka. Dirigoval tak posun svého nového zaměstnavatele do další fáze MOL Cupu. „V letošní sezoně jsem zatím odehrál pouze 12 minut v prvním kole za Příbram. V Hradci jsem se teď cítil dobře, jsem rád, že jsem mohl odehrát celé utkání. Herní výpadek byl na mně znát, ale doufám, že chyby, kterých jsem se dopustil, dokážu brzy odstranit,“ poznamenal.

Trenér Dynama David Horejš znovu naordinoval týmu rozestavení 4-2-3-1, přičemž Grajciar splňoval roli středového ofenzivního záložník. Tedy pozici, kterou do té doby zastával Petr Javorek. „Rád podporuju útok, takže na pozici podhrotového hráče se cítím dobře. Vyhovuje mi, když mohu plnit spojku mezi útočníkem a defenzivními záložníky. Potřebuji hrát často s míčem u nohy,“ vykládal.

V Jindřichově Hradci obstarával slovenský fotbalista většinu standardních situací českobudějovického mužstva, což je jedna z činností, kterou by měl v černobílém klubu pozvednout na vyšší úroveň. „Čím jsem starší, tím mám větší radost, když mohu branky připravovat. Těší mě to stejně, jako když gól sám vstřelím. Věřím, že standardní situace se nám budou dařit podobně, jako tomu bylo v Jindřichově Hradci,“ poznamenal Grajciar.

Přesun z ligové Příbrami do Dynama se „upekl“ velice rychle. Během jediné schůzky se vedení Českých Budějovic s klubem i Grajciarem dohodlo na hostování do konce sezony. „Vedení Příbrami mi oznámilo, že šanci budou dostávat hráči, kteří nastupovali na začátku sezony. Vysvětlili mi, že prostoru nebudu dostávat tolik jako dřív. Nabídli mi, že mohu odejít. Ozvalo se Dynamo a po jednání s Martinem Vozábalem (sportovní manažer) jsme byli domluveni,“ popisoval středopolař.

Je pravděpodobné, že Grajciar se v sestavě Dynama objeví i v neděli, kdy Jihočechy čeká šesté kolo druhé nejvyšší soutěže. Na Střeleckém ostrově od 17 hodin přivítají Ústí nad Labem, které včetně přípravy vyhrálo šestnáct utkání v řadě. „O skvělé bilanci Ústeckých víme, ale každá série jednou končí. Už jsme se o soupeři s trenéry bavili a jsem přesvědčen, že nás na ně dobře připraví. Ještě nebylo moc času na to, aby mě trenéři seznámili s detaily taktického systému, ale do neděle bude prostoru dost,“ uvedl Grajciar, který má za sebou bohatou kariéru.

Peter Grajciar v dresu pražské Sparty.

Prošel pražskými „S“, nastupoval za gruzínské Tbilisi, polskou Wroclaw nebo turecký Konyaspor. Za vrcholy považuje hned několik momentů. „Kdybych si mohl vybrat pouze jeden, tak by to byl asi start v národním dresu. Mimořádně si ale cením i titulu se Slavií a Tbilisi,“ vzpomínal na své úspěchy.

Ve slovenské reprezentaci odehrál tři duely a hned v premiéře na bratislavském stadionu si připsal první trefu. Ve stejném zápase skórovali i hráči světového formátu Džeko a Pjanič. „Zápas jsem začal na lavičce, ale po prvním poločase jsem se dostal do hry. Velmi rád na to vzpomínám, dokonce mám doma vystavený dres, ve kterém jsem se trefil. Kdykoliv kolem něho projdu, tak si ten moment vybavuji,“ řekl.