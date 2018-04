Sokolov porazil i Olympii. Už můžeme hrát v klidu, říká kapitán Glaser

„Získali jsme další tři body do tabulky a můžeme už zbytek sezony dohrát v klidu a užít si to. Máme ještě pět kol do konce a ještě je o co hrát, chceme se posunout v tabulce výš,“ říká sokolovský kapitán Petr Glaser.

Jeho týmu pomohlo i středeční vítězství nad Varnsdorfem, což bylo první letošní na domácím hřišti. „Série byla nepříjemná, bavili jsme se o tom. Chtěli jsme to ukončit a to se zaplať pánbůh povedlo. Na Olympii jsme následně jeli s pocitem, že už máme 32 bodů a že můžeme hrát víc uvolněněji. Bylo to vidět,“ přiznává Glaser.

Zápas na stadionu Evžena Rošického proti Olympii rozhodl Kosak, jehož centr na začátku druhého poločasu překvapivě zapadl k tyči, po všech vyložených šancích bylo překvapivé, že se gól zrodil po zcela nenápadné akci.

Ševčík rozjel útok, posunul balon do pravé strany k lajně na Jana Kosaka, který si ho navedl na střed a odcentroval do vápna. Tam ho nikdo nezasáhl a míč doskákal až k tyči, od níž se odrazil za brankovou čáru.

„Dokážeme si pomoci takovýmto gólem, když jdeme do vápna v hodně lidech, Honza Kosak to dobře nacentroval a propadlo to až do branky. I takové góly nám pomohou,“ míní sokolovský kapitán. Jenomže nemohl zakrýt tradiční sokolovskou bolest, slabou produktivitu.

„V proměňování šancí se trápíme déle. Důležité je, že se do nich dostáváme, dokážeme si je vypracovat po naší kombinaci, ne náhodou. Ale nemáme klid v zakončení, a tak to létá kolem,“ vysvětluje Glaser. Tak tomu bylo i v utkání v Praze na Olympii.

„První poločas jsme byli lepší, měli tři, čtyři gólovky, měli jsme vést 3:0 a byl by klid. Ale protože jsme to neproměnili, tak jsme se protrápili až do konce. Zaplať pánbůh nám tam na začátku druhého spadl takový polocentr. Těsná výhra, ale jsme za ni rádi,“ oddechl si Petr Glaser.

V dalším kole přivítá Sokolov na domácím hřišti Hradec Králové, jenž sice pravděpodobně už nemá moc šancí proniknout na postupová místa, ale pro Baník je přijatelným sokem.

„Je v tabulce před námi, budeme se snažit chtít dotáhnout nahoru. Na podzim jsme tam vyhráli a doma to chceme potvrdit. Oběma týmům už asi o moc nepůjde, ale určitě chceme vyhrát,“ dodává sokolovský kapitán Petr Glaser.