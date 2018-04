Dalším hattrickem k výhře. Hradecké fotbalisty táhl svými góly Krátký

V úterý slavil tři góly v síti soupeře Jan Pázler, kanonýr týmu. V neděli ho napodobil Marek Krátký, který do té doby vstřelil v celé sezoně jediný gól. Tentokrát ale byl v utkání s Frýdkem-Místek, nad nímž Hradec zvítězil 4:0, jediným střelcem svého mužstva. Čtvrtý gól si totiž hráči soupeře vstřelili sami.

Jarní bilance Hradce Králové Hradec - Č. Budějovice 2:1

V. Žižkov - Hradec 2:0

Pardubice - Hradec 0:1

Hradec - Třinec 5:1

Vlašim - Hradec 1:4

Hradec - Varnsdorf 2:0

Příbram - Hradec 2:0

Hradec - Olympia Praha 4:1

Hradec - Frýdek-Místek 4:0

„Byl to můj první hattrick v dospělém fotbale, celý zápas jsem si užíval,“ řekl Krátký. Pro Hradecké to byla už sedmá výhra v jarní části soutěže, pouze dvakrát odešli poraženi. Na třetím místě ale dál ztrácejí na druhou postupovou příčku, kterou drží Příbram, pět bodů. Příbram ale má ještě jeden zápas k dobru.

„Věděli jsme, že nás nečeká snadný soupeř, a připravovali jsme se.To se pak na hřišti ukázalo a odpovídá tomu i výsledek.“ uvedl Krátký. Za krásného slunečného počasí se první gólové radosti fanoušci Hradce dočkali po půlhodině hry, kdy aktivní Černý centroval přesně na nohu Krátkého, jehož pumelice nekompromisně rozvlnila frýdeckou síť.

Ještě do přestávky si výše zmíněná dvojice svoji gólovou spolupráci zopakovala, na jejím konci opět byla krásná střela Krátkého. Hosté se sice občas připomněli, ale na zdramatizování výsledku to nestačilo. I proto, že v úvodu druhé pětačtyřicetiminutovky hlavička jejich Mozola netrefila branku.

Trefili ji však o chvíli později, jenomže k jejich smůle to byla vlastní. Skvělá kombinace hradeckého týmu byla zakončena nahrávkou Vlkanovy na Pázlera, míč mířící do prázdné brány se snažil ještě odkopnut hostující Literák, ale trefil se do vlastní branky. Frýdek-Místek se mohl do zápasu dostat ještě kontaktní brankou, ale střídající Ismar Tandir v jasné gólovce se netrefil přesně.

Fotbalisté Hradce Králové byli nadále při chuti a bylo jen otázkou času, kdy se ujme další trefa. Stalo se tak v 80. minutě, Vlkanova s Mikerem nahrával a zakončoval opět Krátký.

„Když jsme dal dvě branky, tak jsem strašně moc chtěl dát i třetí. Je fakt super, že se mi to povedlo,“ neskrýval nadšení střelec zápasu. Bylo rozhodnuto, Hradec tak pokračuje v jarní domácí krasojízdě. Na svém stadionu totiž vyhrál všech pět zápasů při úctyhodném skóre 17:3.