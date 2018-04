Budějovičtí fotbalisté zdolali Znojmo. Novák se trefil po třech letech

Patrik Švantner nastoupil k letošnímu prvnímu zápasu v základní sestavě. Pavel Novák se trefil poprvé v sezoně. Hostujícímu Janu Javůrkovi a celému jeho celku stačily dvě střely na bránu, aby dal dva góly. Dynamo dokázalo porazit Znojmo gólem v závěru zápasu.

To jsou hlavní zprávy z nedělního zápasu ze Střeleckého ostrova.

Domácí Dynamo České Budějovice v něm hostilo Znojmo. Byl to souboj dvou celků ze středu tabulky, kterým už v podstatě o nic nešlo. A zápas skončil vítězstvím domácího celku 3:2.

Téměř se vyplnil tip jedné z divaček, která před zápasem za hlavní tribunou říkala hostujícímu trenérovi Leoši Kalvodovi, že zápas skončí remízou. „S remízou bychom pochopitelně byli spokojení. Máme nějaká zranění, tresty za karty. Domácí navíc měli několik dalších šancí. My jsme vytěžili z minima maximum a snažili jsme se uhrát co nejlepší výsledek. To se bohužel nepodařilo,“ popisoval po utkání Leoš Kalvoda.

Domácí začali hodně aktivně. Hned ve druhé minutě se chytře uvolnil u pravé postranní čáry Patrik Švantner a vyslal do šance Filipa Haška, proti kterému dobře vyběhl brankář Kolář a vyrazil na roh. V úvodní čtvrthodince domácí hosty prakticky nepustili na svoji půlku a už vůbec ne ke své bráně.

A i když jejich tlak postupem času trochu otupil, tak ve 28. minutě po vysunutí Mashikeho, který našel Filipa Haška a ten před prázdnou bránou připravil gólovou situaci Patriku Čavošovi, vedli 1:0. A pak se to začalo sypat...

O čtyři minuty později napřáhl z dobrých pětadvaceti metrů Jan Javůrek a jeho střela k tyči rozvlnila síť za gólmanem Staňkem. Jednalo se navíc o první střelu na branku domácích vůbec.

Za další tři minuty už ale bylo Dynamo znovu ve vedení. Nitrianský rozehrál přímý volný kop kousek za pokutovým územím a do vzduchu se pověsil Pavel Novák a zamířil přesně. Jednalo se navíc o jeho první branku v této sezoně.

„Bylo domluvené s trenérem, že na přímé kopy budu chodit a na rohy ne. Na gól jsem čekal roky, jsem za něj moc rád. A je skvělé, že jsme konečně dokázali zápas dotáhnout k výhře. Byli jsme lepší, zasloužili jsme si vyhrát,“ popsal šťastný střelec, který se naposledy ve druhé lize trefil v duelu s Táborskem v srpnu 2015.

Dlouho to ale vypadalo, že duel směřuje k remíze. Hned ve 43. minutě využilo Znojmo domácí zaváhání a Javůrek uháněl sám na Staňka a skóroval. Druhý poločas se sice hrál dlouho na jednu bránu, ale šance, které aktivnější domácí měli, nedokázali dotáhnout do konce.

Až v 87. minutě vystřelil Pešek, jeho střelu srazila obrana k Javorkovi a ten poslal Dynamo do vedení. „Jsem strašně rád, že se nám konečně podařilo prolomit smůlu a vyhrát i takový zápas. Kluci za vítězstvím šli a toho si velmi cením. Bylo těžké se prosadit do plné obrany. Tři body tu zůstaly právem,“ pochvaloval si po utkání David Horejš.

Jihočeši zůstali na šestém místě tabulky. A tři body se jim náramně hodí. V příštím týdnu totiž pojedou na hřiště vedoucí Opavy.