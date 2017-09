Už není prostor na nějaké ztráty, varuje opavský Simerský

Opavští v derby s Třincem prohrávali 1:3, ale dokázali v závěrečných 16 minutách vyrovnat zásluhou důrazu Simerského a střely Kuzmanoviče.

„Bod je vzhledem k vývoji zápasu dobrý, ale byl to pro nás jasně vyhraný zápas,“ prohlásil Dominik Simerský. „Celou dobu jsme byli lepší, ale podcenili jsme tři situace.“

Jak to? Riskovali jste?

Riziko to určitě nebylo, máme jasně dané úkoly. Prostě jsme si nepohlídali tři centry, v tom musíme být obezřetnější. Sílu dopředu máme.

Chyběla vám vzadu větší zodpovědnost?

Nemyslím si, že bychom to podcenili. Domácí to dobře zahráli, hlavně jejich druhý a třetí gól byl hezký, ale ty situace se daly ubránit. Od toho jsme v obraně.

4 fotbalisté v této sezoně zatím nechyběli v opavské sestavě ani minutu – Simerský, Schaffartzik, Žídek a Fendrich.

V závěru jste však moc nebránili. Vzadu jste s Janem Žídkem zůstali jen dva klasičtí obránci. Třetím byl záložník Jan Schaffartzik.

Je to tak, ale už jsme neměli co ztratit, tlačili jsme se dopředu i za stavu tři tři a pořád jsem věřil, že stav otočíme. Závěry máme silné.

Když jste dával druhý gól, tak už předtím mohla vaše střela skončit v brance, že?

Přesně tak, ale pak se to tam nějak odráželo a zaplať pánbůh, že jsme balon do branky dorazili, protože šancí a závarů jsme ke konci měli hodně.

Na stopera jste se hodně pohyboval na hrotu.

Snažím se tlačit dopředu, ale zase to nesmí být na úkor obrany, i když ty tři góly z Třince mě mrzí. Fakt nevím... Vedeme jedna nula, hrajeme dobře, máme zápas pod kontrolou, jenže soupeř z ojedinělého útoku vyrovná. Podali jsme jeden z nejlepších výkonů v sezoně, a přesto máme jen jeden bod, a ještě za něj můžeme být rádi.

Čím to, že vstup Opavy do sezony není tak přesvědčivý, jak se od vás čekalo?

Těch bodů mohlo být víc, to ano, ale žádný zápas není jednoduchý, všechny týmy jsou dobře poskládané. Musíme v každém utkání odevzdat maximum. Jedině tak můžeme pomýšlet na postup.

Je znát, že se na vás všichni mimořádně připravují?

V porovnání s minulou sezonou mi přijde, že to tak je. Předtím jsme neměli co ztratit a nyní máme cíl jasný – všichni chceme do první ligy. Takže je cítit, že soupeři mají proti nám tak velkou motivaci, jakou jsme loni měli my proti Baníku a Olomouci. Teď v sobotu hostíme Vlašim. Musíme vyhrát. Už není prostor na nějaké ztráty.