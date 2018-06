Nabídka z Jablonce byla první a nejlepší, tvrdí stoper Hovorka

„Situace ve Spartě pro mě teď nebyla úplně dobrá, dostal jsem proto nějaké nabídky, i z Liberce, ale ta z Jablonce byla první a pro mě díky kontaktům s trenérem Radou i s majitelem klubu Peltou nejrychlejší a nejlepší. Jablonec předváděl na jaře velmi dobré výkony, jsou tady velice dobří hráči a jsem šťastný, že tu jsem,“ popsal svůj přesun ze Sparty do jabloneckého klubu 24letý stoper David Hovorka.

Jablonecký trenér Petr Rada o Hovorkovi „Jsem rád, že jsme Davida do Jablonce získali, protože jsme potřebovali do středu obrany ke dvěma levákům Břečkovi a Lischkovi praváka a navíc takových volných stoperů v lize moc není. Bude mít za úkol nahradit Luďka Pernicu, který tady byl dlouho a hlavně ta poslední sezona mu podle mě abnormálně vyšla. David by teď ve Spartě asi neměl jistotu, že by měl hrát pravidelně, což v jeho věku určitě potřebuje. Kvalitu prokázal hlavně v Liberci, hrál výborně, a proto si ho Sparta vzala. Je to typ bojovného a zarputilého obránce, který dokáže mančaft strhnout, a po Pernicovi by měl převzít tu roli organizátora defenzivy. My, bohužel, hrajeme se Spartou hned ve druhém kole a pro nás bude určitá komplikace, že proti ní nebude moct hrát, protože tady hostuje. Já tohoto pravidla v české lize nejsem zastáncem, je to proti fotbalu, ale nedá se nic dělat. Celou přípravu se budeme na něco připravovat a už takhle brzy v důležitém utkání to musíme změnit, ale věřím, že to nějak zvládneme. V přípravě v Rakousku vyzkoušíme i jiné varianty.“

Tento sparťanský odchovanec si udělal velké jméno ve své premiérovém ročníku v první lize ve Slovanu Liberec. Byl jeho oporou i v Evropské lize, ale v listopadu roku 2016 v duelu ve Florencii si vážně poranil koleno. V únoru 2017 ho ještě ve stavu zraněných vykoupila z Liberce zpátky Sparta, za niž v minulé sezoně odehrál v nejvyšší soutěži 19 zápasů.

Velkou motivací k odchodu ze Sparty do Jablonce asi byla i jeho jistá účast v základní skupině Evropské ligy, je to tak?

Rozhodně. Co si budeme povídat. Evropskou ligu jsem zažil v Liberci, byly to skvělé chvíle a mám možnost si je teď v Jablonci zopakovat. Navíc jsem si oproti Spartě, pokud jde o postavení v Evropské lize, polepšil.

Co jste myslel tím, že ve Spartě pro vás nebyla situace úplně dobrá?

Tušil jsem, že bych v příští sezoně ve Spartě spíš nehrál v základní sestavě. A já jsem ve věku, kdy bych chtěl a hlavně potřeboval hrát co nejvíc, proto jsem byl moc rád, že se ozval Jablonec a klaplo to. Ta varianta ročního hostování s případnou opcí na přestup je podle mě ideální.

V Jablonci skončil po sezoně po čtyřech letech stoper Luděk Pernica, kterého byste měl nahradit, berete tak svoji roli?

Asi i proto mě Jablonec oslovil, protože potřeboval nějak to místo zalepit a jsem jedině rád, že si majitel pan Pelta vybral právě mě.

Bude těžké Pernicu nahradit?

Vím, že Luděk Pernica ty kluky vzadu řídil, ale to je i můj styl. Také jsem na hřišti takový docela emotivní jako on, snažím se obranu usměrňovat a plnit a předávat trenérovy pokyny, tak věřím, že to bude z mé strany v Jablonci podobné.

Berete novou štaci v Jablonci jako váš určitý nový restart?

Možná ano. V Liberci jsem hrál stabilně, ale pak přišlo to těžké zranění, nemám na to úplně dobré vzpomínky, ale to k fotbalu někdy patří. Jsem proto hlavně rád, že po té plastice křížových vazů v koleni jsem zase ve Spartě mohl začít hrát fotbal. Teď jsem v Jablonci, kluci mě vzali bez problémů, je vidět, že to tady funguje v kabině výborně, je to super a jsme všichni plni očekávání na tuhle sezonu s Evropskou ligou.