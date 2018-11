Chrudimský záložník Froněk: Hrát nahoře, svých gólů bych si vážil víc

„Jsem rád, že týmu svými zásahy pomáhám, ale na druhou stranu to nijak zvlášť nevnímám. Kdybych tým táhl někde v horní polovině tabulky, tak bych na to byl třeba trochu víc pyšný. Takhle mě spíš mrzí to, kde se nacházíme,“ říká středopolař Froněk.

Jste čtrnáctí a máte jedenáct bodů, jak to tedy hodnotíte?

Dobře určitě ne. Všichni jsme si to představovali trochu jinak. Samozřejmě, že nikdo nepočítal s tím, že budeme hrát někde do třetího místa, ale na druhou stranu ani s tím, že budeme takhle na spodku tabulky. Je to pro nás zklamání. Chtěli bychom se zlepšit a hrát aspoň uprostřed.

Naposledy jste nestačili na Vlašim, které jste podlehli 1:2. Kde byla hlavní příčina další porážky?

Neproměnili jsme několik šancí, dostali jsme gól z brejku a pak jsme se najednou úplně přestali soustředit na to, co jsme chtěli hrát... Bylo to strašně obtížné.

V sobotu dopoledne (10.15) vás doma čeká devátý Prostějov. Co od tohoto utkání očekáváte?

Zatím ještě moc nevíme, co přesně máme před sebou, ale jsme zkrátka v pozici, že musíme vyhrát. Nekoukáme kolem sebe a jdeme pro tři body. To bude nejpodstatnější. V závěru týdne si ovšem k soupeři určitě ještě něco řekneme.

Na začátku sezony se mluvilo o tom, že Chrudim si bude oproti té minulé muset zvyknout na úplně novou roli. Už se tak stalo?

Zvykli jsme si, ale osobně si myslím, že žádný extra skok to nebyl. Druhá liga je hodně vyrovnaná a několikrát se nám potvrdilo, že hrát se dá s každým. Je úplně jedno, jestli je to s prvním, nebo s posledním.

Kdybyste měl vypíchnout největší pozitivum dosavadního ročníku, co by to bylo?

Řekl bych, že je to styl naší hry. Myslím, že hlavně doma nehrajeme vůbec špatný fotbal, jenom se občas objeví nějaký výpadek dopředu i dozadu. Dostáváme pak z toho hodně gólů, kterých na druhé straně moc nedáváme.

Jak velkým hnacím motorem jsou dobré partie z poslední doby s velkými favority soutěže? Výhra 1:0 s Hradcem, remíza s Budějovicemi 2:2...

První věc je, že oba ty zápasy jsme hráli doma. Jednoduše bych řekl, že nám to prostě sedlo. Nezaznamenal jsem, že bychom se na tyto soupeře připravovali nějak víc než na ostatní. Ale jo, když se na to podíváme, určitě je to dobrá věc pro další práci.

Tak jak jste zmínil největší pozitivum, co negativa? Je nějaká věc, co vám hodně leží v hlavě?

Nejhorší je to, že dostáváme strašně moc gólů, jak už jsem říkal. Ať už je to po individuálních chybách nebo obecně, vždy nás to hrozně ubíjí a není to dobré.

Podívejme se na pohár. To je pro Chrudim prozatím famózní jízda...

To každopádně. Užívali jsme si to už proti Boleslavi, jejíž porážka byla trochu překvapení. A že pojedeme do Edenu? To je paráda, pro nás je to další svátek. Ale všichni tušíme, že to bude asi nejtěžší zápas.

Hrát v Edenu, to asi bude opravdová pecka. Není ale přece jen škoda, že nemůžete natřískat domácí tribuny a předvést Chrudimi jeden z nejlepších českých klubů současnosti?

Bavili jsme se o tom v kabině. Určitě by bylo lepší, kdybychom se Slavií hráli doma, ale zase málokdo z nás bude mít někdy v budoucnu možnost zahrát si v Edenu. Je to nerozhodně.

Nedávno ze sestavy smolně vypadl gólman Lukáš Mrázek. Je znát jeho absence?

Řekl bych, že problém jako takový v bráně nemáme. Simon Zíma je taky dobrý brankář a určitě ho dokáže zastoupit. „Mráza“ spíš chybí v kabině, je tu dlouho a dělá hodně. Je citelné, že tam teď s námi není.