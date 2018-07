Do druhé ligy jdeme s pokorou, ale sebevědomě, zní z Chrudimi

„Do druhé ligy vstupujeme s pokorou, ale sebevědomě. Naším cílem však není hrát jen o záchranu; věřím hráčům i tomu, že z nich trenér Jirousek vyždíme maximum. Uvědomujeme si, že tahle soutěž bude pro všechny tady o něčem úplně jiném než ČFL,“ avizoval sportovní ředitel a předseda MFK Chrudim Tomáš Linhart.

Sám kouč Jirousek očekávání fanoušků tlumí: „Kdo mě zná, tak ví, že jsem člověk, který prohrává nerad, a udělám vše pro to, aby se nám dál dařilo. Nechceme být za otloukánky. Ale bacha na to. Nebude to tak jednoduché, jak si někteří možná myslí. Chtěl bych, aby klima mezi hráči a realizačním týmem zůstalo takové jako doteď. Tady je to opravdu trochu rodinné - nepřeju si, aby se případnými neúspěchy něco rozbilo. To dávám na první místo.“ Podle něho se dřív nebo později nutně projeví, že jeho svěřenci povětšinou mají vedle fotbalu normální zaměstnání.

„Tyhle věci vás doběhnou. Nedá se to dělat tak, že o půlnoci přijedeme z Třince, soupeř si půjde druhý den ráno zatrénovat, zregeneruje, a my půjdeme do práce. To vydrží chvilku. Hráči si splnili sen a zahrají si druhou ligu, to je v pořádku. Ale z dlouhodobého hlediska týmům, které trénují dvoufázově, konkurovat nejde,“ řekl Jirousek.

Změny v kádru Přišli: David Sixta (Liberec, hostování), Tomáš Froněk (Písek, hostování), Jaroslav Hlavsa, Jakub Šípek (oba Hradec Král., hostování), Martin Sulík (Štěchovice, hostování), Jan Díl (Jablonec, hostování), Daniel Gregovský, Matěj Zikmunda (oba přechod z dorostu)

Chrudim alespoň oproti předchozím sezonám nápadněji posílila kádr. Vrátil se liberecký David Sixta, z Písku přišel Tomáš Froněk, z Hradce Králové Jaroslav Hlavsa a Jakub Šípek, z Jablonce Denis Krištof a Jan Díl a konečně ze Štěchovic Slovák Martin Sulík.

„Příprava byla velmi krátká, to vnímám jednoznačně jako handicap. Zabudovat sedm nových hráčů za tři neděle je nesmysl. Zpočátku budu určitě sázet na ,své‘ hráče, kteří tu jsou déle, ale neznamená to, že by to měli pod palcem. Soutěž rozjedou, a kdo si místo udrží, bude ho mít. Kdo ne, už tam má vlčáky za sebou. Takhle to je předpřipravené,“ sdělil Jirousek.

Za posilu číslo jedna označil ofenzivního záložníka Froňka. „Nechci mu nakládat velké břemeno, není to řadový hráč. Budu od něj čekat výkony, má své kvality. Doufám, že je co nejdřív prokáže,“ uvedl trenér chrudimských fotbalistů.