ANALÝZA: Katarská katarze. Co ukázala daleká fotbalová mise

1. Urvané výhry

Výsledky u Perského zálivu byly lepší než předvedená hra. Klame hlavně sobotní skóre 1:0 s Katarem. Domácí byli dynamičtější, techničtější, měli tři šance.

„Hráli jako katarská Barcelona. Z nás lilo, zatímco oni snad nebyli ani zpocení,“ divil se obránce Vladimír Coufal. Trenér Karel Jarolím v jednu chvíli málem naštvaně kopl do lahve s vodou, jak mu vadily nepřesnosti. Na závěr se však pousmál: „Zkušeností jsme nasbírali dost.“

Sedm zápasů, šest výher, pět gólů. Pohotový záložník z Udine přináší reprezentaci štěstí. Jeho gól porazil i Katar. „Tonda by se měl vypracovat k tomu, že se stane jedním z tahounů,“ řekl Jarolím. A tahoun by měl mluvit s novináři, ne je uraženě obcházet.

3. Skvělá šňůra

Jen dvakrát za posledních deset let se podařilo Česku vyhrát čtyřikrát za sebou. Vítězný počin z konce roku 2017 se cení. „Škoda, že taková série nepřišla loni na úvod kvalifikace,“ litoval kouč. Tehdy šlo o mistrovství světa, teď jen o dobrý pocit.

4. Simič je Čech

Mladý stoper si mohl vybrat ze čtyř národností, které bude reprezentovat. Po sobotní premiéře Stefan Simič dojatě pronesl: „To je nejvíc, co mě zatím v kariéře potkalo.“ Simič zabojuje o místo ve stoperské dvojici. S kým? Kalas, Suchý, Brabec.

5. Smutný výlet

Jen brankář Koubek nehrál v Kataru ani minutu. Přednost dostali kolegové Vaclík s Pavlenkou. Znamená to něco víc v boji o brankářskou jedničku?

6. Konec testování

V příští fázi už národní tým zkoušet nebude: „Je potřeba mužstvo stabilizovat.“ Nováčci z ligy Falta, Hrubý, Coufal nebo Houska reprezentační úrovně nedosahují. Ani útočník Kliment z Kodaně.

7. Hledá se lídr

No jo, ale kde ho najít? Čím dál víc se potvrzuje, že lídrem bude muset být tým jako takový. Ale může to stačit na nejlepší?

8. Exotika pokračuje

V březnu se národní tým vydá na přípravný turnaj ještě dál. V Číně bude čekat místní reprezentace, Uruguay a Wales. „Nevšední konfrontace se nám může hodit,“ myslí si Jarolím. Kéž by měl pravdu.

9. Přáteláky mizí

Dá se dodat, že naštěstí. Po čínském turné následují už pouze ostré zápasy. Žhavou novinkou bude Liga národů, kterou vystřídá tradiční kvalifikace o Euro 2020.

10. Sen o velkém šampionátu

Poznali katarský luxus, pohostinnost, silniční zácpy i výheň. Vrátí se tam Češi za pět let, až vypukne mistrovství světa? „Bylo by to nádherné,“ zasnil se brankář Tomáš Vaclík.

Naděje velká není, ale žije. Je potřeba mužstvo v plné síle, čili se Schickem, Krejčím, Dočkalem, Kadeřábkem, Daridou nebo Gebre Selassiem, kteří v Kataru chyběli.