Porazili Rusko, vyběhli se Srby. Jak Katařané prověří český tým?

Skalp Ruska není zdaleka jediným pozoruhodným výsledkem, na který reprezentanti malého státu v Perském zálivu dosáhli.

V červnu porazili Jižní Koreu 3:2.

Před rokem v září zdolali omlazený tým Srbska 3:0.

A dva roky nazpět přemohli 1:0 i Slovinsko, další evropský tým.

Nedávno se utkali i s Ázerbájdžánem, soupeřem Česka z poslední kvalifikace, a prohráli 1:2.

Katar - Česko sobota 17.30, Dauhá Předpokládané sestavy

Katar: Barry - Jásir, Chúchí, Chadar, Sálim - Alí, Madibú, Búdiaf, Afíf - Muhammad, Alaaldín. Česko: Pavlenka - Coufal, Kalas, Simič, Bořil - Sýkora, Hrubý, Houska, Falta - Kliment, Šural. Rozhodčí: Kasimov - Gajnullin, Usmanov (všichni Uzb.).

„Kopat ti hráči pochopitelně umějí. Uvidíme v jakém složení proti nám nastoupí,“ říkal český trenér Karel Jarolím ještě před odletem.

Jisté je, že se v zápase nepředstaví žádný ze tří naturalizovaných Jihoameričanů, kteří nefigurují v nominaci. Hrát naopak může třeba Hasan Haidus, jenž je s osmnácti góly nejlepším střelcem současného výběru.

„Rozhodně je nemůžeme podcenit, s míčem jsou šikovní, jsou kvalitní dopředu, ale nejsou tak důslední v bránění, právě toho bychom měli využít,“ myslí si jeden z českých reprezentantů Jan Kopic.



Přestože se Katar s vidinou pořadatelství světového šampionátu v roce 2022 fotbalově zlepšuje, přímé konkurenci zatím nestačí.

Vždyť v kvalifikaci o příští mistrovství skončil za Čínou, Uzbekistánem, Sýrií i Jižní Koreou, kterou v jednom z utkání porazil. Do baráže měl hodně daleko.



„Je to však hodně nevyzpytatelný soupeř. Mají španělského trenéra, snaží se o kombinační fotbal, takové španělské tiki-taka,“ vypozoroval trenér Jarolím.

„Dá se očekávat, že s ohledem na to mistrovství, které hostí, začnou do týmu zabudovávat mladší generaci hráčů. Jsou dobře vedení,“ doplnil kouč národního týmu.

Český tým je v katarském Dauhá od úterý, ve středu porazil Island 2:1 a pětidenní pobyt uzavře v sobotu právě utkáním s domácím výběrem.

Do něj by měli zasáhnout i někteří nováčci. Na první start v národním dresu stále čekají David Houska, Vladimír Coufal i Stefan Simič. „Dlouho jsem hrál za mládežnické reprezentace. Pokud nastoupím za áčko, byl by to vrchol mé prozatímní kariéry,“ uznává obránce italského Crotone.

Češi si před historicky prvním utkáním s reprezentací Kataru zatrénovali v pátek večer pod monumentálním hotelem The Torch, kde bydlí. Jejich sobotní utkání na stadionu Al-Duhail můžete od 17.30 sledovat v podrobné on-line reportáži.